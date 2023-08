Vidéo : Un motard victime d'un vol à l'arraché Posté par Kilroy1

Au Brésil, un motard ne s'attendait pas à ça en roulant.



Vidéo (25s) : Un motard se fait voler son téléphone (Brésil)





Sur le même sujet :

Vidéo : Femme vs Voleur de sac à main Vidéo : Voleurs à l'arraché Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation TuluT Je viens d'arriver Inscrit le: 13/10/2016 Envois: 49 Re: Un motard victime d'un vol à l'arraché Re: Un motard victime d'un vol à l'arraché 1 Il réagit pas trop aussi ... Selvagor Je viens d'arriver Inscrit le: 17/11/2018 Envois: 56 Karma: 69 Re: Un motard victime d'un vol à l'arraché Re: Un motard victime d'un vol à l'arraché 1 Là c'est forcément la faute d'un des motards voir des deux. Stromtooper Je m'installe Inscrit le: 10/2/2021 Envois: 211 Karma: 885 Re: Un motard victime d'un vol à l'arraché Re: Un motard victime d'un vol à l'arraché 1 Et là t'as plus que t'es yeux pour pleurer.

Il a eu la bonne réaction. Si tu le suis pour tenter de le rattraper tu risques une amende au mieux, un accident, voire la mort au pire... marcaflushhh Je suis accro Inscrit le: 24/7/2017 Envois: 663 Karma: 1178 Re: Un motard victime d'un vol à l'arraché Re: Un motard victime d'un vol à l'arraché 3 Mais qu'est-ce qu'il attend pour appeler les flics !!!!!!????? teddybear3k Je m'installe Inscrit le: 5/5/2011 Envois: 466 Karma: 416 Re: Un motard victime d'un vol à l'arraché Re: Un motard victime d'un vol à l'arraché 0 Il en avait un plus grosse, il a gagné. Tempo123 Je m'installe Inscrit le: 7/9/2020 Envois: 355 Karma: 1470 En ligne ! Re: Un motard victime d'un vol à l'arraché Re: Un motard victime d'un vol à l'arraché 0 Il s'agit sûrement d'un quiproquo. Il lui dit 'vas-y' en montrant le téléphone, pour moi c'était une invitation.

Par cette analyse fine, je remarque par ailleurs que les brésiliens parlent tout aussi bien français que portugais. MYRRZINN Je masterise ! Inscrit le: 9/1/2019 Envois: 2055 Karma: 4041 Re: Un motard victime d'un vol à l'arraché Re: Un motard victime d'un vol à l'arraché 0 S'il n'est pas con, il n'a qu'à utiliser l'appli localisation de son téléphone !

Oh, wait ! Jinroh J'aime glander ici Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 5981 Karma: 8995 Re: Un motard victime d'un vol à l'arraché Re: Un motard victime d'un vol à l'arraché 0 Et ça se passe où ??? dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2987 Karma: 8120 En ligne ! Re: Un motard victime d'un vol à l'arraché Re: Un motard victime d'un vol à l'arraché 0 à l'arraché et à l'arrache ! efficace ! kpouer Je masterise ! Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 2823 Karma: 6452 En ligne ! Re: Un motard victime d'un vol à l'arraché Re: Un motard victime d'un vol à l'arraché 0



Je ne le valide pas, mais il y a, je pense une belle prise de risques.



Si le téléphone était mieux accroché, je ne garantie pas la tenu de route de la moto (du voleur). On a beau dire, je trouve le geste assez technique...Je ne le valide pas, mais il y a, je pense une belle prise de risques.Si le téléphone était mieux accroché, je ne garantie pas la tenu de route de la moto (du voleur). Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.