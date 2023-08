Vidéo : Réaction d'un agent de sécurité à un concert de Jacob Collier quand il fait chanter le public Posté par CrazyCow

Pendant un concert de Jacob Collier, un agent de sécurité découvre que le chanteur a transformé le public en chorale.



Vidéo (1mn44s) : Un agent de sécurité à un concert de Jacob Collier





Tempo123 Je m'installe Inscrit le: 7/9/2020 Envois: 357 Karma: 1477 Re: Réaction d'un agent de sécurité à un concert de ...

Alors clairement on n'a pas la même qualité de vidéo! shojo Je m'installe Inscrit le: 12/1/2017 Envois: 162 Karma: 330 Re: Réaction d'un agent de sécurité à un concert de ... https://www.youtube.com/clip/UgkxAddfUc8iKAT8oJhk7VZoFLK7sq9rUKEp marcaflushhh Je suis accro Inscrit le: 24/7/2017 Envois: 665 Karma: 1198 Re: Réaction d'un agent de sécurité à un concert de ... @Tempo123 J'suis d'ac. A cette distance, ça ressemble au mieux à une quenellette de coude. te-deum Je m'installe Inscrit le: 14/9/2015 Envois: 108 Karma: 367 Re: Réaction d'un agent de sécurité à un concert de ...



Une explication de Fouloscopie & PV Nova : Pourquoi la foule chante toujours juste

nilsss Je suis accro Inscrit le: 23/10/2011 Envois: 1242 Karma: 2335 Re: Réaction d'un agent de sécurité à un concert de ... J'ai été le voir récemment au Jazz à Vienne, on était trempés jusqu'aux os mais ça vallait le coup, il est génial ce mec. CrazyCow Kodak Inscrit le: 29/7/2008 Envois: 18287 Karma: 27899 Re: Réaction d'un agent de sécurité à un concert de ... Tempo123







1:05 C'est un geste qui veut dire "ça me donne la chair de poule"