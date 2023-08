Vidéo : La finale du Championnat du monde de Yo-Yo avec Mir Kim Posté par Wiliwilliam

Le World Yo-Yo Contest est la compétition de yo-yo culminante du circuit compétitif mondial et est considéré comme le tournoi de yo-yo le plus prestigieux au monde.



Mir Kim est le nouveau champion du monde catégorie 1A.



Très ... très ... TRES impressionnant.



Vidéo (3mn36s) : Mir Kim champion du monde de Yo-Yo 2023





Vidéo : Grant Johnson fait du Yo-Yo Vidéo : Takayasu Tanaka champion 2005 de Yo-Yo

Auteur Conversation Baba-Yaga Hamster dame Inscrit le: 10/7/2016 Envois: 14784 Karma: 11001 Re: La finale du Championnat du monde de Yo-Yo avec Mir Kim 1 Au début j'ai cru qu'il s'était trompé. Et en fait non. Grabul Je m'installe Inscrit le: 9/6/2009 Envois: 209 Karma: 531 Re: La finale du Championnat du monde de Yo-Yo avec Mir Kim 1 'Tain, dire qui j'arrive même pas a le faire revenir moi... Vulcatrash Je masterise ! Inscrit le: 9/1/2013 Envois: 2217 Karma: 283 Re: La finale du Championnat du monde de Yo-Yo avec Mir Kim 0 C'est d'un ridicule je trouve… alors attention le mec est balaise de chez balaise dans son domaine mais ça ne ressemble à rien quoi.

Et on en parle des genouillères ?



CrazyCow Kodak Inscrit le: 29/7/2008 Envois: 18292 Karma: 27918 Re: La finale du Championnat du monde de Yo-Yo avec Mir Kim 1 C'est très beau la toute fin, j'avais jamais vu ça ! corent2 Je suis accro Inscrit le: 29/10/2013 Envois: 1676 Karma: 4811 Re: La finale du Championnat du monde de Yo-Yo avec Mir Kim 1 mocsap Je suis accro Inscrit le: 11/4/2017 Envois: 1009 Karma: 699 Re: La finale du Championnat du monde de Yo-Yo avec Mir Kim 1 Le Tecktonik est revenu à la mode? zorgOne Je m'installe Inscrit le: 7/3/2022 Envois: 282 Karma: 399 En ligne ! Re: La finale du Championnat du monde de Yo-Yo avec Mir Kim 0

Ça image bien le truc, je trouve

Ça image bien le truc, je trouve Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.