Vidéo : La police britannique a de l'humour Posté par NeZeiQei

Des personnes en voiture passent la chanson Pump It Up a côté d'une policière qui gonfle un pneu de voiture



Vidéo (13s) : Une policière gonfle une roue sur la musique Pump It Up





Sur le même sujet :

Vidéo : Une patrouille de police passe la musique de Pokémon Vidéo : Policiers danois à un festival Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Tempo123 Je m'installe Inscrit le: 7/9/2020 Envois: 358 Karma: 1484 Re: La police britannique a de l'humour Re: La police britannique a de l'humour 0 J'ai le sentiment que si Tu faisais la même chez nous, tu as le droit direct au contrôle des papiers! La police britannique, et surement celles d'autres pays, semblent plus relax! marcaflushhh Diabolique Inscrit le: 24/7/2017 Envois: 666 Karma: 1197 Re: La police britannique a de l'humour Re: La police britannique a de l'humour 0 C'est le genre de video qui me gonfle... Kwisatz Je suis accro Inscrit le: 12/2/2021 Envois: 783 Karma: 3193 Re: La police britannique a de l'humour Re: La police britannique a de l'humour 0 Enfin c'est pas demain la veille qu'elle y arrivera de cette manière... On parle du pneu d'une voiture, pas d'un vélo ... Il faut beaucoup plus de pression.Là elle dégonfle tout simplement le pneu kpouer Je masterise ! Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 2826 Karma: 6461 Re: La police britannique a de l'humour Re: La police britannique a de l'humour 1

@Tempo123

J'ai le sentiment que si Tu faisais la même chez nous, tu as le droit direct au contrôle des papiers! La police britannique, et surement celles d'autres pays, semblent plus relax!



Ca me gonfle les commentaires de type : "Oui bah en France... Ce serait pire..."



Surtout sur une vidéo se veux plutôt rigolote. Citation :Ca me gonfle les commentaires de type : "Oui bah en France... Ce serait pire..."Surtout sur une vidéo se veux plutôt rigolote. Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 1474 Karma: 6149 Re: La police britannique a de l'humour Re: La police britannique a de l'humour 1 Totalement d'accord @kpouer !



C'est plutôt chouette, en plus, ça a l'air de la booster ! Nerio Je suis accro Inscrit le: 3/5/2005 Envois: 801 Karma: 521 Re: La police britannique a de l'humour Re: La police britannique a de l'humour 0

@Kwisatz

Enfin c'est pas demain la veille qu'elle y arrivera de cette manière... On parle du pneu d'une voiture, pas d'un vélo ... Il faut beaucoup plus de pression.Là elle dégonfle tout simplement le pneu



alors un pneu de voiture c'est entre 2 bar et 2,5bar

un pneu de vélo de route c'est entre 5 et 8 bar...



non non elle ne dégonfle pas, tu peux largement gonfler un pneu de voiture avec une pompe à vélo, c'est juste long c'est tout.



d'ailleurs à une époque, les pneus pistes étaient gonflés a plus de 10 bars! (en fait inutile) Citation :alors un pneu de voiture c'est entre 2 bar et 2,5barun pneu de vélo de route c'est entre 5 et 8 bar...non non elle ne dégonfle pas, tu peux largement gonfler un pneu de voiture avec une pompe à vélo, c'est juste long c'est tout.d'ailleurs à une époque, les pneus pistes étaient gonflés a plus de 10 bars! (en fait inutile) Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.