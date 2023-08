Vidéo : Mettre un ballon de baudruche au bout de son pot d'échappement de scooter Posté par CrazyCow

Il s'amuse à mettre un ballon de baudruche sur un pot d'échappement de scooter



Vidéo (15s) : Ballon de baudruche sur un pot d'échappement





kpouer Je masterise ! Re: Mettre un ballon de baudruche au bout de son pot d&ap... 0

Faut que j'essaye sur le mien... Putain ! je suis client de ce genre de connerie !

















millerf Je m'installe Re: Mettre un ballon de baudruche au bout de son pot d&ap... 0

Si tu regardes ce short, c'est le meme son (et les meme phrases)..

https://www.youtube.com/shorts/QKf1Avo7Uww Je pense que le son est fake...



Si tu regardes ce short, c'est le meme son (et les meme phrases)..

millerf Je m'installe Re: Mettre un ballon de baudruche au bout de son pot d&ap... 0 @millerf Ouaip. Fake. Dommage j'y ai cru... CrazyCow Kodak Re: Mettre un ballon de baudruche au bout de son pot d&ap... 0

@CrazyCow

Je pense que c'est plutôt l'inverse. En tout cas c'est clairement pas un bruit de voiture quand il démarre

millerf Je m'installe Re: Mettre un ballon de baudruche au bout de son pot d&ap... 0

@CrazyCow

Je pense que c'est plutôt l'inverse. En tout cas c'est clairement pas un bruit de voiture quand il démarre



Tu oublies qu'il y a des phrases en plus dans ce que j'ai passé: "Oh, oh! Oh oh! Somebody wants to clamp" et que le son du moteur du scooter est clairement trop faible par rapport au bruit du ballon.



Je pense que le son vient d'une troisième vidéo. Mais le bruit du ballon est clairement bidon dans tous les cas... Citation : Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.