Vidéo : Un boulanger nous dévoile le secret de fabrication du pain au raisin Posté par Koreus

Cette boulangerie met un ingrédient spécial dans son pain. Devinerez-vous lequel ?



Vidéo (25s) : Fabrication du pain au raisin

Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Apowers Je masterise ! Inscrit le: 26/7/2013 Envois: 2505 Karma: 3368 Re: Un boulanger nous dévoile le secret de fabrication du... Re: Un boulanger nous dévoile le secret de fabrication du... 2 Le pain au raison à ses raisons que la raison ignore LugerKain Je suis accro Inscrit le: 24/10/2021 Envois: 747 Karma: 1328 Re: Un boulanger nous dévoile le secret de fabrication du... Re: Un boulanger nous dévoile le secret de fabrication du... 2 Alors, pain aux mouches ou mouchetine ? joanne204 Je viens d'arriver Inscrit le: 10/4/2015 Envois: 84 Karma: 138 Re: Un boulanger nous dévoile le secret de fabrication du... Re: Un boulanger nous dévoile le secret de fabrication du... 3 je plancherais plus sur un montage, non? ;o

(j'ai pas l'impression que le vol des mouches sur la video colle avec la réalité, on dirait plus un vol de frelon asiatique) WeWereOnABreak Je masterise ! Inscrit le: 29/5/2015 Envois: 3298 Karma: 10655 Re: Un boulanger nous dévoile le secret de fabrication du... Re: Un boulanger nous dévoile le secret de fabrication du... 2

@joanne204

je plancherais plus sur un montage, non? ;o

(j'ai pas l'impression que le vol des mouches sur la video colle avec la réalité, on dirait plus un vol de frelon asiatique)



Je sais pas si ça colle à la réalité mais en tout cas ca colle vraiment bien à la pâte. Citation :Je sais pas si ça colle à la réalité mais en tout cas ca colle vraiment bien à la pâte. CrazyCow Kodak Inscrit le: 29/7/2008 Envois: 18298 Karma: 27945 Re: Un boulanger nous dévoile le secret de fabrication du... Re: Un boulanger nous dévoile le secret de fabrication du... 4



Le vol est réaliste et je ne vois pas de défauts, mais c'est tellement improbable que c'est peut-être bien ajouté par ordinateur. Ça ressemble plutôt à des guêpes (ou abeilles). Ce serait peut-être une bonne idée d'enlever le nid de la pièceLe vol est réaliste et je ne vois pas de défauts, mais c'est tellement improbable que c'est peut-être bien ajouté par ordinateur. MYRRZINN Je masterise ! Inscrit le: 9/1/2019 Envois: 2060 Karma: 4045 Re: Un boulanger nous dévoile le secret de fabrication du... Re: Un boulanger nous dévoile le secret de fabrication du... 0 @CrazyCow Merci pour la contrepèterie ! La pièce doit avoir un gros nid. dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2988 Karma: 8123 En ligne ! Re: Un boulanger nous dévoile le secret de fabrication du... Re: Un boulanger nous dévoile le secret de fabrication du... 0 Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.