Vidéo : De super plans publicitaires faits maison Posté par Wiliwilliam

Avec un peu d'imagination et peu de moyens, on peut faire de jolies choses.



Vidéo (27s) : Spot de pub fait maison





Bricci Je suis accro Re: De super plans publicitaires faits maison 5

(le petit spit de la fin est de toute beauté !) Punaise mais c'est hyper bien fait !



Tempo123 Je m'installe Re: De super plans publicitaires faits maison 3 Le lâcher de flacon sur la tablette en verre!! Aie!

Je suis toujours aussi naïf sur ces vidéos, je me suis fait avoir et ca ma fait sourire!



saihtam Je m'installe Re: De super plans publicitaires faits maison 3

Mine de rien, ce comédien est un artiste contemporain engagé Aaaaahhhhh une belle vidéo insolite qui réussit à nous surprendre tout en faisant une critique des créations actuelles de contenu !Mine de rien, ce comédien est un artiste contemporain engagé

CrazyCow Kodak Re: De super plans publicitaires faits maison 2 Vous navigateur est trop vieux DanyTheGod Je m'installe Re: De super plans publicitaires faits maison 1 J'ai soudainement envie d'acheter un japonais marcaflushhh Je suis accro Re: De super plans publicitaires faits maison 0 c'est le EOF d'internet, cette video. What else ? ça n'vaut pas la peine d'en rajouter... mawt1 J'aime glander ici Re: De super plans publicitaires faits maison 0

Je pense y a une protection plastique sur l'écran (comme sur mon ipad et c'est super discret) ^^