Vidéo : Deux jeunes ont le choix entre payer une amende ou faire 5 burpees Posté par NeZeiQei

Dimanche dernier, deux jeunes passagers d'une voiture se sont fait arrêter pour non port de la ceinture de sécurité. La policière leur a donné le choix, payer l'amende ou faire 5 burpees.



Vidéo (7s) : Amende ou 5 burpees





LugerKain Je suis accro Inscrit le: 24/10/2021 Envois: 753 Karma: 1372 Re: Deux jeunes ont le choix entre payer une amende ou fa... Re: Deux jeunes ont le choix entre payer une amende ou fa... 1



bon bah 5 clins d'œil

Et le port de la ceinture n'est plus obligatoire si tu va chez le proctologue bon bah 5 clins d'œil Tempo123 Je m'installe Inscrit le: 7/9/2020 Envois: 364 Karma: 1514 Re: Deux jeunes ont le choix entre payer une amende ou fa... Re: Deux jeunes ont le choix entre payer une amende ou fa... 1 Petite question, est que cela fonctionne avec les amendes de stationnement, et si oui devant quel commissariat faut-il se rendre? Comme on dématérialise les contraventions, je suis prêt à le faire depuis chez moi aussi. Nutell_moi Je masterise ! Inscrit le: 13/11/2013 Envois: 2099 Karma: 3317 Re: Deux jeunes ont le choix entre payer une amende ou fa... Re: Deux jeunes ont le choix entre payer une amende ou fa... 0 @Tempo123 Ne serais tu pas trop vieux pour faire 5 bum machin ?



Pour éviter les amendes de stationnement, fais comme nous, conduit avec tes lunettes. lithit Je suis accro Inscrit le: 25/7/2013 Envois: 1674 Karma: 3316 Re: Deux jeunes ont le choix entre payer une amende ou fa... Re: Deux jeunes ont le choix entre payer une amende ou fa... 0 Pas de jeux de mots avec burp et pee? je suis déçu...