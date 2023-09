Vidéo : Et SLUUUURP le rotifère Posté par Wiliwilliam

Un ver plat microscopique, ou Plathelminthes, aspiiiiire un rotifère hors de sa coquille.



Burp!





Vidéo (59s) : Un ver plat microscopique aspire un rotifère





Image : Une langue humaine au microscope Vidéo : Formation de flocons de neige (Snowtime) Source : Forum

Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 1500 Karma: 6258 Re: Et SLUUUURP le rotifère 0 C'est sans aucun doute le plus petit documentaire animalier que j'aie jamais vu ! Tempo123 Je m'installe Inscrit le: 7/9/2020 Envois: 365 Karma: 1520 Re: Et SLUUUURP le rotifère 0 Je suis fasciné par l'intelligence apparente d'espèces aussi minuscules. Dans le sens où son déplacement ne semble pas uniquement basé sur des réactions chimiques (comme pour des cellules) mais sur une sorte de 'volonté'.

sur la vidéo il manque juste une échelle pour se rendre compte de la taille. lokaloo Je suis accro Inscrit le: 27/6/2008 Envois: 930 Karma: 777 Re: Et SLUUUURP le rotifère 0 On continue la chaine alimentaire ? Parce que le Plathelminthe, il va pas durer longtemps non plus .... Loom- J'aime glander ici Inscrit le: 24/4/2013 Envois: 9504 Karma: 4109 Re: Et SLUUUURP le rotifère 0 Bah instinct de survie je pense.



Nous on gobe bien des œufs, instinct de survie aussi, en plus c'est bon. shojo Je m'installe Inscrit le: 12/1/2017 Envois: 163 Karma: 333 En ligne ! Re: Et SLUUUURP le rotifère 0 Un rotifère? de la famille des rôtis? WeWereOnABreak Je masterise ! Inscrit le: 29/5/2015 Envois: 3301 Karma: 10662 En ligne ! Re: Et SLUUUURP le rotifère 0 Ce qui est embêtant chez les oiseaux c'est le bec





Bernie Noel verset 6.



