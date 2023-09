Vidéo : Rivière de vin rouge dans un village au Portugal

Dimanche dernier, deux citernes de la distillerie de Levira ont soudainement cédé et relâché plus de deux millions de litres de vin dans les rues de Sao Lourenço do Bairro, au Portugal.







Vidéo (58s) : Torrent de vin rouge au Portugal

