Vidéo : Le comédien Karl Porter fait une célébration de but en slow-motion Posté par wooot





Y a rien à dire c'est parfait !



Vidéo (1mn) : Une celebration de but en slow motion





Sur le même sujet :

Vidéo : Super longue glissade sur les genoux d'un footballeur Vidéo : Célébrer un but en cassant un poteau de corner Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation deckstairs Je viens d'arriver Inscrit le: 12/3/2013 Envois: 7 Re: Le comédien Karl Porter fait une célébration de but e... Re: Le comédien Karl Porter fait une célébration de but e... 1 C'est le mec sur qui a été basé le ralenti dans FIFA kpouer Je masterise ! Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 2837 Karma: 6510 En ligne ! Re: Le comédien Karl Porter fait une célébration de but e... Re: Le comédien Karl Porter fait une célébration de but e... 2 Y a rien à dire c'est parfait !



Ok, bah on se tait alors... Citation :Ok, bah on se tait alors... Jinroh J'aime glander ici Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 6008 Karma: 9045 Re: Le comédien Karl Porter fait une célébration de but e... Re: Le comédien Karl Porter fait une célébration de but e... 0 Il est aussi bon comedien que rappeur Eminem!! Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.