Un ingénieur coincé reçoit la visite inopportune d'un aspirant pilote enthousiaste. Tous deux sont alors projetés dans les airs à bord d'une navette spatiale hors de contrôle.





Vidéo (3mn58s) : WING IT! (Blender Studio)





Ça me fait beaucoup penser à Macha et l'Ours au niveau des personnages, l'aspect graphique fait bien le job, on croirait voir un dessin animé alors que c'est tout en 3D, une histoire qui plaira principalement au plus petit, ou aux adeptes de ce genre d'humour.

GENIAL! J'ADORE!