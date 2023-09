Vidéo : Provoquer un taureau, ça n'est pas une bonne idée Posté par Wiliwilliam

Un homme provoque un taureau lâché dans une rue en Espagne, en pensant être à l'abri. ça n'était franchement pas une bonne idée.



Vidéo (1mn35s) : Provoquer un taureau #FAIL





Phanou6942 Je masterise ! Inscrit le: 16/12/2013 Envois: 3285 Karma: 839 Re: Provoquer un taureau, ça n'est pas une bonne idée Re: Provoquer un taureau, ça n'est pas une bonne idée 2 on en est encore là en espagne ? payelatienne Je m'installe Inscrit le: 23/5/2013 Envois: 495 Karma: 420 Re: Provoquer un taureau, ça n'est pas une bonne idée Re: Provoquer un taureau, ça n'est pas une bonne idée 1 Faut pas emmerder les taureaux sinon cha râle ces bêtes là. roondar Je suis accro Inscrit le: 2/7/2013 Envois: 1417 Karma: 4181 En ligne ! Re: Provoquer un taureau, ça n'est pas une bonne idée Re: Provoquer un taureau, ça n'est pas une bonne idée 2 Quand on cherche le taureau, on finit embroché !:p Emerys Je suis accro Inscrit le: 24/4/2006 Envois: 1129 Karma: 1547 Re: Provoquer un taureau, ça n'est pas une bonne idée Re: Provoquer un taureau, ça n'est pas une bonne idée 1 J'aurais kiffé le voir débouler au balcon Grabul Je m'installe Inscrit le: 9/6/2009 Envois: 211 Karma: 540 Re: Provoquer un taureau, ça n'est pas une bonne idée Re: Provoquer un taureau, ça n'est pas une bonne idée 1

@roondar

Quand on cherche le taureau, on finit embroché ! :p



