Vidéo : Harry Potter en jeu d'ombre avec des morceaux de carton Posté par Kilroy1

Sur TikTok, Mr Black Lord réalise une scène de Harry Potter en jeu d'ombre avec des bouts de carton.



Vidéo (1mn2s) : Harry Potter en jeu d'ombre





Sur le même sujet :

Vidéo : Ombres chinoises à Britain's Got Talent Vidéo : Du sexe avec les mains Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation MYRRZINN Je masterise ! Inscrit le: 9/1/2019 Envois: 2070 Karma: 4077 Re: Harry Potter en jeu d'ombre avec des morceaux de... Re: Harry Potter en jeu d'ombre avec des morceaux de... 1 Cette vidéo me scia. La musique aussi. Uatuu Je suis accro Inscrit le: 15/7/2020 Envois: 840 Karma: 393 Re: Harry Potter en jeu d'ombre avec des morceaux de... Re: Harry Potter en jeu d'ombre avec des morceaux de... 0 Sur TikTok, Mr Black Lord réalise une 2 scènes de Harry Potter en jeu d'ombre avec des bouts de carton."



Il y a 2 scènes et c'est ça qui rend le résultat plus intéressant.



J'ai toujours aimé les anamorphoses de Bernard Pras.

La vidéo est déjà passée :



Expo Bernard PRAS - Palais du Facteur Cheval Il y a 2 scènes et c'est ça qui rend le résultat plus intéressant.J'ai toujours aimé les anamorphoses de Bernard Pras.La vidéo est déjà passée : https://www.koreus.com/video/tas-objets-portrait-facteur-cheval.html Expo Bernard PRAS - Palais du Facteur Cheval Bukowski Je m'installe Inscrit le: 12/7/2021 Envois: 444 Karma: 857 En ligne ! Re: Harry Potter en jeu d'ombre avec des morceaux de... Re: Harry Potter en jeu d'ombre avec des morceaux de... 1 Une vidéo qui va faire un carton. Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.