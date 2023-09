Vidéo : La magie de la couture invisible Kaketsugi Posté par Wiliwilliam

L'art du Kaketsugi, également connu sous le nom de "patch invisible" en japonais, est une technique de réparation de tissu qui restaure un vêtement endommagé avec une telle maîtrise que l'on ne peut plus distinguer s'il a déjà été abîmé.





Vidéo (4mn46s) : Technique de raccommodage invisible





Sur le même sujet :

Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation SoBas Je m'installe Inscrit le: 13/4/2022 Envois: 266 Karma: 298 Re: La magie de la couture invisible Kaketsugi Re: La magie de la couture invisible Kaketsugi 0



J'en fais autant, en beaucoup moins de temps.



Pffff... Trop facile !J'en fais autant, en beaucoup moins de temps. saihtam Je m'installe Inscrit le: 14/12/2019 Envois: 212 Karma: 561 Re: La magie de la couture invisible Kaketsugi Re: La magie de la couture invisible Kaketsugi 1 Japanese quality !

Sont forts quand même o_o' Stromtooper Je m'installe Inscrit le: 10/2/2021 Envois: 215 Karma: 913 Re: La magie de la couture invisible Kaketsugi Re: La magie de la couture invisible Kaketsugi 2 Bonjour la patience, dans ce monde de consommation où on préfère racheter que réparer. MYRRZINN Je masterise ! Inscrit le: 9/1/2019 Envois: 2073 Karma: 4083 Re: La magie de la couture invisible Kaketsugi Re: La magie de la couture invisible Kaketsugi 4 Et le bout de tissu qui sert à réparer le trou, elle l'a trouvé où ? Parce qu'il faut exactement le même tissu et c'est pas évident à trouver ! Si elle l'a pris dans un autre endroit de la veste, ça fait un autre trou à réparer. MYRRZINN Je masterise ! Inscrit le: 9/1/2019 Envois: 2073 Karma: 4083 Re: La magie de la couture invisible Kaketsugi Re: La magie de la couture invisible Kaketsugi 0 Et le bout de tissu qui sert à réparer le trou, elle l'a trouvé où ? Parce qu'il faut exactement le même tissu et c'est pas évident à trouver ! Si elle l'a pris dans un autre endroit de la veste, ça fait un autre trou à réparer

Désolé, double post. demos Je m'installe Inscrit le: 6/1/2016 Envois: 167 Karma: 320 Re: La magie de la couture invisible Kaketsugi Re: La magie de la couture invisible Kaketsugi 1 L'art de la qualité ce sont tous ces petits défauts qui ne se voient pas. Impressionnant



La technique du fil rouge qui attrape celui qu'on veut passer est tellement smart aussi



Sont forts ces nippons! kpouer Je masterise ! Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 2843 Karma: 6534 Re: La magie de la couture invisible Kaketsugi Re: La magie de la couture invisible Kaketsugi 1

@Stromtooper

Bonjour la patience, dans ce monde de consommation où on préfère racheter que réparer.



Nop ! Toi peut être...



Mais beaucoup de personnes préfères réparer.



Une marque comme "Patagonia", met même à disposition un site pour réparer leurs articles :



https://eu.patagonia.com/fr/fr/repairs/





Si on veut : on peut. Citation :Nop ! Toi peut être...Mais beaucoup de personnes préfères réparer.Une marque comme "Patagonia", met même à disposition un site pour réparer leurs articles :Si on veut : on peut. Lyrael Je suis accro Inscrit le: 6/8/2018 Envois: 559 Karma: 709 Re: La magie de la couture invisible Kaketsugi Re: La magie de la couture invisible Kaketsugi 0

@MYRRZINN

Et le bout de tissu qui sert à réparer le trou, elle l'a trouvé où ? Parce qu'il faut exactement le même tissu et c'est pas évident à trouver ! Si elle l'a pris dans un autre endroit de la veste, ça fait un autre trou à réparer.

Sur les produits comme les vestes tu as souvent un bout de tissus en rab. (même si ça se fait de moins en moins) Ou alors tu peux en récupérer dans une doublure.

Et je suppose qu'ils ont accès à une belle banque de tissus. Citation :Sur les produits comme les vestes tu as souvent un bout de tissus en rab. (même si ça se fait de moins en moins) Ou alors tu peux en récupérer dans une doublure.Et je suppose qu'ils ont accès à une belle banque de tissus. Pacolito Je suis accro Inscrit le: 11/10/2009 Envois: 1062 Karma: 1238 Re: La magie de la couture invisible Kaketsugi Re: La magie de la couture invisible Kaketsugi 0



Ils s'emmerdent bien, alors qu'il y a des solutions plus simples qui donnent un magnifique résultat également. Kwisatz Je suis accro Inscrit le: 12/2/2021 Envois: 796 Karma: 3249 Re: La magie de la couture invisible Kaketsugi Re: La magie de la couture invisible Kaketsugi 1 La Olivier de Carglass Japonaise Uatuu Je suis accro Inscrit le: 15/7/2020 Envois: 842 Karma: 404 Re: La magie de la couture invisible Kaketsugi Re: La magie de la couture invisible Kaketsugi 0

@Pacolito

Ils s'emmerdent bien, alors qu'il y a des solutions plus simples qui donnent un magnifique résultat également.







La prochaine fois que tu abîmes un vêtement, pense bien à le faire au niveau du coude. Citation :La prochaine fois que tu abîmes un vêtement, pense bien à le faire au niveau du coude. Bukowski Je m'installe Inscrit le: 12/7/2021 Envois: 446 Karma: 876 Re: La magie de la couture invisible Kaketsugi Re: La magie de la couture invisible Kaketsugi 0

@Stromtooper

Bonjour la patience, dans ce monde de consommation où on préfère racheter que réparer.



J'allais dire pareil... La plupart du temps, on vous dit de balancer la veste et d'en racheter une. Citation :J'allais dire pareil... La plupart du temps, on vous dit de balancer la veste et d'en racheter une. Bukowski Je m'installe Inscrit le: 12/7/2021 Envois: 446 Karma: 876 Re: La magie de la couture invisible Kaketsugi Re: La magie de la couture invisible Kaketsugi 0



Nom d'une pipe, les mites sont drôlement grosses au Japon. Nom d'une pipe, les mites sont drôlement grosses au Japon. Vipeho Je m'installe Inscrit le: 1/4/2022 Envois: 281 Karma: 826 Re: La magie de la couture invisible Kaketsugi Re: La magie de la couture invisible Kaketsugi 0 On s'extasie devant ce genre de savoir faire mais, il y a pas encore si longtemps, lorsque que la fast fashion n'avait pas encore inondé le marché, c'était relativement banal d'avoir des notions de couture.



Pour avoir eu une grand mère couturière, je restais (et resterais) toujours impressionné par ce qu'elle arrivait à faire (au mieux avec une antique machine à coudre à pédale).



N'oublions pas que l'industrie textile est responsable de 10 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre et, qu'il y a quelques années, H&M cumulait 3,4 milliards d’euros de vêtements dans ses stocks (on produit 17 ! t-shirts par personne et par an).



Bref, il est urgent d'arrêter d'acheter des merdes jetables et de faire durer un peu ses vêtements. zorgOne Je m'installe Inscrit le: 7/3/2022 Envois: 290 Karma: 418 En ligne ! Re: La magie de la couture invisible Kaketsugi Re: La magie de la couture invisible Kaketsugi 0 Ca me gène un peu qu'on expose mon pyjama ainsi Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.