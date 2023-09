Vidéo : A quoi sert ce gros bouton rouge dans les toilettes ? Posté par Bowane

Un homme aux toilettes appuie sur un gros bouton rouge...



Vidéo (19s) : Toilettes disco





-MaDJiK- Je masterise ! Inscrit le: 9/11/2014 Envois: 4807 Karma: 2419 Re: A quoi sert ce gros bouton rouge dans les toilettes ? 5 J'adore ce genre de blagues. C'est bien de l'humour anglais. Stromtooper Je m'installe Inscrit le: 10/2/2021 Envois: 217 Karma: 934 Re: A quoi sert ce gros bouton rouge dans les toilettes ? 1 What's the worst that can happen? La gastro. Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 1532 Karma: 6367 Re: A quoi sert ce gros bouton rouge dans les toilettes ? 2 Je m'attendais plutôt à un truc gastro-nucléaire Tempo123 Je m'installe Inscrit le: 7/9/2020 Envois: 373 Karma: 1549 Re: A quoi sert ce gros bouton rouge dans les toilettes ? 0 C'est pour les cacas en paillettes?



--> je sors MYRRZINN Je masterise ! Inscrit le: 9/1/2019 Envois: 2078 Karma: 4100 Re: A quoi sert ce gros bouton rouge dans les toilettes ? Re: A quoi sert ce gros bouton rouge dans les toilettes ? 0 Voilà, t'es assis tranquille à faire sortir le T.G.V. du tunnel, t'appuie sur le bouton rouge : et là, c'est "La Marseillaise". Bon, en Angleterre, ce serait "God save the king". Du coup, t'es obligé de te lever et là, c'est la merde... DaddyCool Je viens d'arriver Inscrit le: 15/6/2023 Envois: 49 Re: A quoi sert ce gros bouton rouge dans les toilettes ? Re: A quoi sert ce gros bouton rouge dans les toilettes ? 0

@-MaDJiK-

J'adore ce genre de blagues. C'est bien de l'humour anglais. :-)

@-MaDJiK-

J'adore ce genre de blagues. C'est bien de l'humour anglais. :-)

A pisser de rire. Citation :A pisser de rire. Loom- J'aime glander ici Inscrit le: 24/4/2013 Envois: 9542 Karma: 4124 Re: A quoi sert ce gros bouton rouge dans les toilettes ? 0 Une pensée pour The Stanley Parable, angoisse... djstif77 Je viens d'arriver Inscrit le: 16/4/2021 Envois: 32 Karma: 51 Re: A quoi sert ce gros bouton rouge dans les toilettes ? 0 PoPoPoooooo !!