Vidéo : Il saute dans l'eau depuis une grue de 27 mètres de hauteur Posté par Bowane

Un jeune s’est jeté dans les eaux du port de Saint-Jean-de-Luz, depuis le sommet d’une des grues présentes sur le chantier de l’îlot Foch.



Vidéo (15s) : Sauter d'une grue de 27 mètres de hauteur (Saint-Jean-de-Luz)





Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 1554 Karma: 6462 En ligne ! Re: Il saute dans l'eau depuis une grue de 27 mètres... Re: Il saute dans l'eau depuis une grue de 27 mètres... 2 MYRRZINN ?



Notons qu'il aurait pu pu se casser les œufs sur votre péniche...son cou aurait été aussi tout bloqué.



Bon, je crois que j'ai tout mis là ! On ne voit pas bien, est-ce un modèle de grue CAT @Notons qu'il aurait pu pu se casser les œufs sur votre péniche...son cou aurait été aussi tout bloqué. Loom- J'aime glander ici Inscrit le: 24/4/2013 Envois: 9566 Karma: 4131 Re: Il saute dans l'eau depuis une grue de 27 mètres... Re: Il saute dans l'eau depuis une grue de 27 mètres... 0 C'est faisant n'importe quoi que l'on devient n'importe qui. (Mort ou vif) Uatuu Je suis accro Inscrit le: 15/7/2020 Envois: 850 Karma: 420 Re: Il saute dans l'eau depuis une grue de 27 mètres... Re: Il saute dans l'eau depuis une grue de 27 mètres... 0 C'est tellement con que je me demande si ce n'est pas un "fake". DaddyCool Je viens d'arriver Inscrit le: 15/6/2023 Envois: 53 Re: Il saute dans l'eau depuis une grue de 27 mètres... Re: Il saute dans l'eau depuis une grue de 27 mètres... 0 Raté. Dommage. Kwisatz Je suis accro Inscrit le: 12/2/2021 Envois: 800 Karma: 3259 Re: Il saute dans l'eau depuis une grue de 27 mètres... Re: Il saute dans l'eau depuis une grue de 27 mètres... 2 Sincèrement Koreus ne devrait pas relayer ce genre de vidéos totalement qui donnent de très mauvaises idées aux plus naïfs .. La lumière ça attire les c**** . CrazyCow Kodak Inscrit le: 29/7/2008 Envois: 18423 Karma: 28334 Re: Il saute dans l'eau depuis une grue de 27 mètres... Re: Il saute dans l'eau depuis une grue de 27 mètres... 0 J'ose même pas imaginer s'il était tombé à côté dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2992 Karma: 8132 Re: Il saute dans l'eau depuis une grue de 27 mètres... Re: Il saute dans l'eau depuis une grue de 27 mètres... 0 faut vraiment pas être une poule mouillée pour faire ça !! Tempo123 Je m'installe Inscrit le: 7/9/2020 Envois: 379 Karma: 1554 Re: Il saute dans l'eau depuis une grue de 27 mètres... Re: Il saute dans l'eau depuis une grue de 27 mètres... 0

@Kwisatz

Sincèrement Koreus ne devrait pas relayer ce genre de vidéos totalement qui donnent de très mauvaises idées aux plus naïfs .. La lumière ça attire les c**** .



Je partage malheureusement le même avis. Il n'y a rien de remarquable à cette vidéo. Si c'est pour partager un saut de 27m, autant partager les meilleurs plongeons du Red Bull cliff diving : c'est mieux filmé, de jolis plongeons/sauts artistiques, et surtout c'est fait par des professionnels et non des andouilles, à l'image du mec avec un masque pour faire genre on 'sécurise' (non mais sérieux si ton pote se retrouve inconscient à 5m de font c'est pas en une apnée que tu vas le remonter!) Citation :Je partage malheureusement le même avis. Il n'y a rien de remarquable à cette vidéo. Si c'est pour partager un saut de 27m, autant partager les meilleurs plongeons du Red Bull cliff diving : c'est mieux filmé, de jolis plongeons/sauts artistiques, et surtout c'est fait par des professionnels et non des andouilles, à l'image du mec avec un masque pour faire genre on 'sécurise' (non mais sérieux si ton pote se retrouve inconscient à 5m de font c'est pas en une apnée que tu vas le remonter!) blahmeuh Je m'installe Inscrit le: 7/10/2021 Envois: 104 Karma: 153 Re: Il saute dans l'eau depuis une grue de 27 mètres... Re: Il saute dans l'eau depuis une grue de 27 mètres... 0 Brice, il ne s'est pas cassé à l’amerrissage. Gudevski J'aime glander ici Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 6566 Karma: 6513 Re: Il saute dans l'eau depuis une grue de 27 mètres... Re: Il saute dans l'eau depuis une grue de 27 mètres... 0 L'avantage avec ce genre de connerie : si tu loupes la flotte, tu n'auras pas à recommencer car c'est la mort sure (gag). Nikus Garçon un Pastis Inscrit le: 21/11/2022 Envois: 51 Karma: 77 Re: Il saute dans l'eau depuis une grue de 27 mètres... Re: Il saute dans l'eau depuis une grue de 27 mètres... 0 C'est pas le couteau le plus aiguisé du tiroir.... MYRRZINN Je masterise ! Inscrit le: 9/1/2019 Envois: 2091 Karma: 4131 Re: Il saute dans l'eau depuis une grue de 27 mètres... Re: Il saute dans l'eau depuis une grue de 27 mètres... 0

@CrazyCow

J'ose même pas imaginer s'il était tombé à côté

Bah, il aurait changé de nom : Brise Boules au lieu de Brice Poule... Citation :Bah, il aurait changé de nom : Brise Boules au lieu de Brice Poule... Vipeho Je m'installe Inscrit le: 1/4/2022 Envois: 283 Karma: 843 Re: Il saute dans l'eau depuis une grue de 27 mètres... Re: Il saute dans l'eau depuis une grue de 27 mètres... 1 Après quelques drames il y a plusieurs années, je pensais que ce type d'exploit était terminé ... mais non, faut croire qu'une nouvelle génération veut encore aller chatouiller Darwin.



Pour rappel, à cette hauteur, on touche le sol à une vitesse de ~80 km/h.

