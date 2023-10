Vidéo : Une religieuse réalise un super plaquage Posté par kikekoi

Lundi dernier, des militants écologistes ont manifesté contre la construction d'un grand centre religieux catholique. Une religieuse s'est interposé.



Vidéo (13s) : Une bonne sœur plaque un écologiste





Vidéo : Slipgate Vidéo : Un militant écologiste se colle la main sur la route (Allemagne)



Bukowski: Elle existe vraiment. Et fallait pas la chercher.

marcaflushhh: Elle démarre trop tôt... il est où l'arbitre?

MYRRZINN: C'est bête, mais si elle avait fait partie du XV de France, on aurait gagné !

Chewbacca91: On vit vraiment dans des univers parallèles quand même...

Roulpops: Manifestants écolos, ils pètent des tuyaux en plastique....ça va aider la planète ça mon couillon.....

Rhododendron: Un sacré placage cathédrale...