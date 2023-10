Vidéo : Vous êtes importunés par des insectes volants ? Une technique pour s'en débarrasser Posté par Le_Relou

Un homme nous montre sa technique pour se débarrasser d'insectes volant importuns.



Vidéo (29s) : Déplacer des insectes volants avec son téléphone





10 commentaires Auteur Conversation arrobaz Je m'installe Re: Vous êtes importunés par des insectes volants ? Une t... C'est comme la TV ! On déplace les Français où on veut comme ça MYRRZINN Je masterise ! Re: Vous êtes importunés par des insectes volants ? Une t... Sinon, y'a les boules antimites. Là, il se perd avec sa torche à la main. Bouroski Je masterise ! Re: Vous êtes importunés par des insectes volants ? Une t... Ouais sauf qu'ils vont revenir des qu'ils vont réallumer la lumière. Kurt_Meredh Je m'installe Re: Vous êtes importunés par des insectes volants ? Une t... Il ne faut pas oublier de bien refermer le portail une fois que tu as fait sortir les bestioles, histoire qu'elles ne puissent pas revenir quand tu réallumeras... SoBas Je m'installe Re: Vous êtes importunés par des insectes volants ? Une t... @arrobaz C'est comme la récupération politique à partir d'un sujet qui n'a, initialement, rien de politique : on déplace les Koreusiens où on veut, comme ça. Enfin, on essaye en tout cas… Parce que, comme le dit @Bouroski, ils vont "revenir dès qu'ils vont rallumer la lumière". ^^ UltimateByte Je suis accro Re: Vous êtes importunés par des insectes volants ? Une t... @Kurt_Meredh

dtclulu Je masterise ! Re: Vous êtes importunés par des insectes volants ? Une t... perso pour pas être emmerdé par les moustiques , j'allume tout chez moi , j'ouvre les fenêtres et je vais dormir dehors ... Gudevski J'aime glander ici Re: Vous êtes importunés par des insectes volants ? Une t... Respecter les consignes, surtout à l'intérieur Pour dehors j'ai un truc : GerardLeBarbare Je suis accro Re: Vous êtes importunés par des insectes volants ? Une t... Holala j'imagine le multikill avec une raquette electrique Crazy-13 Koreus Addict Re: Vous êtes importunés par des insectes volants ? Une t... Et pour choisir qui s'y colle on joue à la courte paille?





Respecter les consignes, surtout à l'intérieur Pour dehors j'ai un truc :