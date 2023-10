Vidéo : Un homme galant aide deux femmes à relever leur scooter Posté par Bowane

Un gentil monsieur vient apporter son aide à deux femmes pour relever leur scooter… Mais cela ne se passe pas comme prévu.





Vidéo (24s) : Il aide deux femmes tombées à scooter #FAIL





Sur le même sujet :

Vidéo : Il essaie de récupérer une canette dans un canal (Amsterdam) Vidéo : Régis aide un scooteriste qu'il vient de faire tomber Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Top commentaires bobylapointe Je m'installe Inscrit le: 23/2/2018 Envois: 212 Karma: 208 Re: Un homme galant aide deux femmes à relever leur scooter 19 MYRRZINN



Tu veux rire ? Avec le constat il aura le 06



Tu veux rire ? Avec le constat il aura le 06 Brisecous Je m'installe Inscrit le: 19/3/2007 Envois: 416 Karma: 169 Re: Un homme galant aide deux femmes à relever leur scooter 11 Avec un ami pareil, pas besoin d'ennemis !

13 commentaires Auteur Conversation Brisecous Je m'installe Inscrit le: 19/3/2007 Envois: 416 Karma: 169 Re: Un homme galant aide deux femmes à relever leur scooter Re: Un homme galant aide deux femmes à relever leur scooter 11 Avec un ami pareil, pas besoin d'ennemis ! MYRRZINN Je masterise ! Inscrit le: 9/1/2019 Envois: 2116 Karma: 4180 Re: Un homme galant aide deux femmes à relever leur scooter Re: Un homme galant aide deux femmes à relever leur scooter 0 Ben, ça va s'coûter cher pour lui : même ses espoirs d'un éventuel rancard sont tombés à l'eau. Zoltek Je suis accro Inscrit le: 17/7/2020 Envois: 598 Karma: 655 Re: Un homme galant aide deux femmes à relever leur scooter Re: Un homme galant aide deux femmes à relever leur scooter 3 Régis ? bobylapointe Je m'installe Inscrit le: 23/2/2018 Envois: 212 Karma: 208 Re: Un homme galant aide deux femmes à relever leur scooter Re: Un homme galant aide deux femmes à relever leur scooter 19 MYRRZINN



Tu veux rire ? Avec le constat il aura le 06



Tu veux rire ? Avec le constat il aura le 06 Vipeho Je m'installe Inscrit le: 1/4/2022 Envois: 292 Karma: 874 Re: Un homme galant aide deux femmes à relever leur scooter Re: Un homme galant aide deux femmes à relever leur scooter 4 Vu mon peu de foi en l'humanité, j'aurais parié sur le type qui vole le scooter en se barrant avec.



Comme quoi, on peut toujours être étonné. LugerKain Je suis accro Inscrit le: 24/10/2021 Envois: 816 Karma: 1482 Re: Un homme galant aide deux femmes à relever leur scooter Re: Un homme galant aide deux femmes à relever leur scooter 1



Là bas, l'eau c'est pour les champs, pas pour couper le nectar yann21 Je m'installe Inscrit le: 15/7/2015 Envois: 285 Karma: 221 Re: Un homme galant aide deux femmes à relever leur scooter Re: Un homme galant aide deux femmes à relever leur scooter 2 il a cru que c'était un scooter des mers, tant pis. blahmeuh Je m'installe Inscrit le: 7/10/2021 Envois: 106 Karma: 157 Re: Un homme galant aide deux femmes à relever leur scooter Re: Un homme galant aide deux femmes à relever leur scooter 2 mais non il s'est enfui par la mer Emerys Je suis accro Inscrit le: 24/4/2006 Envois: 1143 Karma: 1602 En ligne ! Re: Un homme galant aide deux femmes à relever leur scooter Re: Un homme galant aide deux femmes à relever leur scooter 1 Quand on sait pas faire on touche pas Kratos2077 Je suis accro Inscrit le: 13/1/2021 Envois: 1657 Karma: 950 Re: Un homme galant aide deux femmes à relever leur scooter Re: Un homme galant aide deux femmes à relever leur scooter 1 Le mieux est parfois (souvent) l'ennemi du bien Crazy-13 Koreus Addict Inscrit le: 9/12/2005 Envois: 81799 Karma: 8037 Re: Un homme galant aide deux femmes à relever leur scooter Re: Un homme galant aide deux femmes à relever leur scooter 0 C'est pour ça que si il n'y a pas de danger de mort, ne pas intervenir. Fabiolo Je suis accro Inscrit le: 19/12/2012 Envois: 1900 Karma: 1100 Re: Un homme galant aide deux femmes à relever leur scooter Re: Un homme galant aide deux femmes à relever leur scooter 1 Première chose qu'on apprends lors du permis moto, toujours activer le coupe circuit quant l'engin est à terre. Adria Je m'installe Inscrit le: 2/7/2019 Envois: 110 Karma: 161 Re: Un homme galant aide deux femmes à relever leur scooter Re: Un homme galant aide deux femmes à relever leur scooter 0 Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.