Vidéo : Les vents forts de la tempête Babet soulèvent le sol d'une forêt en Ecosse Posté par Kilroy1

En Ecosse, un promeneur a filmé le sol d'une forêt se soulever pendant la tempête Babet.



Vidéo (1mn30s) : La tempête Babet soulève la forêt en Ecosse





Sur le même sujet :

Vidéo : Déplacer sa voiture pendant une tempête Vidéo : Le sol d'une forêt respire Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Top commentaires Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 1604 Karma: 6619 Re: Les vents forts de la tempête Babet soulèvent le sol ... 11 C'est le moment de mettre la poussière sous le tapis !



Impressionnant ! kpouer Je masterise ! Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 2867 Karma: 6549 Re: Les vents forts de la tempête Babet soulèvent le sol ... 7



Petit coup de vent plus fort et son chien faisait comme E.T !



Il avait l'air bien serein le gars...Petit coup de vent plus fort et son chien faisait comme E.T !

15 commentaires Auteur Conversation Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 1604 Karma: 6619 Re: Les vents forts de la tempête Babet soulèvent le sol ... Re: Les vents forts de la tempête Babet soulèvent le sol ... 11 C'est le moment de mettre la poussière sous le tapis !



Impressionnant ! kpouer Je masterise ! Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 2867 Karma: 6549 Re: Les vents forts de la tempête Babet soulèvent le sol ... Re: Les vents forts de la tempête Babet soulèvent le sol ... 7



Petit coup de vent plus fort et son chien faisait comme E.T !



Il avait l'air bien serein le gars...Petit coup de vent plus fort et son chien faisait comme E.T ! Baba-Yaga Hamster dame Inscrit le: 10/7/2016 Envois: 15070 Karma: 11263 Re: Les vents forts de la tempête Babet soulèvent le sol ... Re: Les vents forts de la tempête Babet soulèvent le sol ... 1 On raconte que l'on a retrouvé que le téléphone. SnikePlassken Je suis accro Inscrit le: 17/10/2021 Envois: 1891 Karma: 1894 Re: Les vents forts de la tempête Babet soulèvent le sol ... Re: Les vents forts de la tempête Babet soulèvent le sol ... 2 Bricci ni vu ni connu



ni vu ni connu Gudevski J'aime glander ici Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 6575 Karma: 6539 Re: Les vents forts de la tempête Babet soulèvent le sol ... Re: Les vents forts de la tempête Babet soulèvent le sol ... 1 @SnikePlassken

Zut ! Pris de vitesse... Nikus Je viens d'arriver Inscrit le: 21/11/2022 Envois: 57 Karma: 112 Re: Les vents forts de la tempête Babet soulèvent le sol ... Re: Les vents forts de la tempête Babet soulèvent le sol ... 0 ) C'est la forêt interdite! (manque plus que le Quai 9 3/4 et on y est LugerKain Je suis accro Inscrit le: 24/10/2021 Envois: 816 Karma: 1482 Re: Les vents forts de la tempête Babet soulèvent le sol ... Re: Les vents forts de la tempête Babet soulèvent le sol ... 0



C'est pt'être juste les branchies de la planète qui se prépare pour la vie sous marine Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 1604 Karma: 6619 Re: Les vents forts de la tempête Babet soulèvent le sol ... Re: Les vents forts de la tempête Babet soulèvent le sol ... 1 @SnikePlassken oh ben ça alors ! T’étais où toi ??? Asuka Je m'installe Inscrit le: 15/3/2006 Envois: 182 Karma: 61 Re: Les vents forts de la tempête Babet soulèvent le sol ... Re: Les vents forts de la tempête Babet soulèvent le sol ... 0 Excellente idée de rester là au milieu pour filmer. A rien d'un Darwin Award, dommage. Kritik Je m'installe Inscrit le: 16/9/2015 Envois: 199 Karma: 320 Re: Les vents forts de la tempête Babet soulèvent le sol ... Re: Les vents forts de la tempête Babet soulèvent le sol ... 1 Quand on tient à son chien, on le retient.



Ceci est un message du gouvernement. Kokoon Je suis accro Inscrit le: 14/6/2014 Envois: 518 Karma: 408 Re: Les vents forts de la tempête Babet soulèvent le sol ... Re: Les vents forts de la tempête Babet soulèvent le sol ... 2 ca doit étre une zone rocheuse, avec une fine couche de terre ou s'est développé de la vegetation. Le réseau racinaire est si dense que ca en est devenu un tapi. Analyse de moi, place 4 au comptoir du pmu de sevran Crazy-13 Koreus Addict Inscrit le: 9/12/2005 Envois: 81799 Karma: 8037 Re: Les vents forts de la tempête Babet soulèvent le sol ... Re: Les vents forts de la tempête Babet soulèvent le sol ... 0 On dirait un mec qui perd son toupet à cause du vent. Monsieur_Craute Je m'installe Inscrit le: 22/4/2021 Envois: 125 Karma: 63 Re: Les vents forts de la tempête Babet soulèvent le sol ... Re: Les vents forts de la tempête Babet soulèvent le sol ... 3 Je sais pas si je suis le seul mais j'ai ressentit beaucoup de satisfaction à regarder cette vidéo. Pas de musique de merde, pas de TTS, pas de cris. Juste le bruit du vent dans les arbres, la terre qui ondoie et le chien qui déambule. Très confit je trouve. djstif77 Je viens d'arriver Inscrit le: 16/4/2021 Envois: 34 Karma: 53 Re: Les vents forts de la tempête Babet soulèvent le sol ... Re: Les vents forts de la tempête Babet soulèvent le sol ... 2

Quand on vous dit que la forêt est le poumon de la Terre ! Framby Je suis accro Inscrit le: 31/8/2016 Envois: 768 Karma: 2398 Re: Les vents forts de la tempête Babet soulèvent le sol ... Re: Les vents forts de la tempête Babet soulèvent le sol ... 2 Je suis impressionné par le peu de profondeur des racines. Le réseau racinaire est vraiment très superficiel par rapport à d'autres espèces d'arbres, comme le pin par exemple! Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.