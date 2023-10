Vidéo : Une maison décorée pour Halloween donne l'impression d'être en feu Posté par Bowane

Des décorations derrière la fenêtre d'une maison donnent l'impression qu'elle est en feu.



Vidéo (22s) : Effet maison en feu pour Halloween





Sur le même sujet :

Vidéo : « This Is Halloween » Light Show 2017 Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Top commentaires wilburn Je suis accro Inscrit le: 19/10/2012 Envois: 698 Karma: 785 Re: Une maison décorée pour Halloween donne l'impres... 29 A regarder sans le son ^^ De rien ! Ustost Je suis accro Inscrit le: 20/3/2019 Envois: 1261 Karma: 1392 Re: Une maison décorée pour Halloween donne l'impres... 17 Avec les ampoules sur les rideaux, ça va bientôt être plus vrai que vrai.

17 commentaires Auteur Conversation wilburn Je suis accro Inscrit le: 19/10/2012 Envois: 698 Karma: 785 Re: Une maison décorée pour Halloween donne l'impres... Re: Une maison décorée pour Halloween donne l'impres... 29 A regarder sans le son ^^ De rien ! Eternil Je m'installe Inscrit le: 4/9/2015 Envois: 139 Karma: 289 Re: Une maison décorée pour Halloween donne l'impres... Re: Une maison décorée pour Halloween donne l'impres... 8 Un petit résumé pour les âmes sensibles : "Hihihihihi héhéhéhé hahahaha hihihi haha héhé hahaha" Ustost Je suis accro Inscrit le: 20/3/2019 Envois: 1261 Karma: 1392 Re: Une maison décorée pour Halloween donne l'impres... Re: Une maison décorée pour Halloween donne l'impres... 17 Avec les ampoules sur les rideaux, ça va bientôt être plus vrai que vrai. GerardLeBarbare Je suis accro Inscrit le: 10/6/2015 Envois: 1295 Karma: 2002 Re: Une maison décorée pour Halloween donne l'impres... Re: Une maison décorée pour Halloween donne l'impres... 7 Comment se faire casser les carreaux pas les pompiers en 1 leçon... mawt1 J'aime glander ici Inscrit le: 17/2/2008 Envois: 6843 Karma: 3014 Re: Une maison décorée pour Halloween donne l'impres... Re: Une maison décorée pour Halloween donne l'impres... 9 En même temps sur Youtube (posté y a 25 minutes) ^^





États-Unis : les pompiers interviennent pour des décorations d’Halloween (un peu trop) réalistes alias45 Je suis accro Inscrit le: 17/1/2007 Envois: 575 Re: Une maison décorée pour Halloween donne l'impres... Re: Une maison décorée pour Halloween donne l'impres... 0

@Ustost

Avec les ampoules sur les rideaux, ça va bientôt être plus vrai que vrai.

Il est temps de se mettre au led mon gars ! Citation :Il est temps de se mettre au led mon gars ! Baba-Yaga Hamster dame Inscrit le: 10/7/2016 Envois: 15070 Karma: 11263 Re: Une maison décorée pour Halloween donne l'impres... Re: Une maison décorée pour Halloween donne l'impres... 2

@mawt1



États-Unis : les pompiers interviennent pour des décorations d’Halloween (un peu trop) réalistes

Ils se disent pas qu'il n'y a pas de fumée sans feu ?! Citation :Ils se disent pas qu'il n'y a pas de fumée sans feu ?! EndymionRaul Je suis accro Inscrit le: 16/10/2019 Envois: 1231 Karma: 1154 Re: Une maison décorée pour Halloween donne l'impres... Re: Une maison décorée pour Halloween donne l'impres... 2 Ça fait peur, mais pas dans le bon sens. C'est pas de l'horreur à proprement parler.



Je préfère la vieille grand mère, maigre avec de longs cheveux, à la fenêtre du dernier étage et qui me regarde dans la pénombre...



Ça m'a toujours fait flipper. Kratos2077 Je suis accro Inscrit le: 13/1/2021 Envois: 1657 Karma: 950 Re: Une maison décorée pour Halloween donne l'impres... Re: Une maison décorée pour Halloween donne l'impres... 2 Ok c'est bien fait.



Ca fait juste cinquante fois que la maison est signalée aux pompiers... ils ne se déplacent plus.

Et un soir, une lampe va surchauffer et allumer un rideau puis la maison pour de bon. Et les pompiers las d'être appelés resteront chez eux Vipeho Je m'installe Inscrit le: 1/4/2022 Envois: 292 Karma: 874 Re: Une maison décorée pour Halloween donne l'impres... Re: Une maison décorée pour Halloween donne l'impres... 2

Disaster Girl approuve la déco ! Nebinaf Je suis accro Inscrit le: 22/1/2014 Envois: 1427 Karma: 2368 Re: Une maison décorée pour Halloween donne l'impres... Re: Une maison décorée pour Halloween donne l'impres... 3 C'est le cout énergétique inutile qui est le véritable cauchemar SnikePlassken Je suis accro Inscrit le: 17/10/2021 Envois: 1891 Karma: 1894 Re: Une maison décorée pour Halloween donne l'impres... Re: Une maison décorée pour Halloween donne l'impres... 1 MYRRZINN Je masterise ! Inscrit le: 9/1/2019 Envois: 2116 Karma: 4180 Re: Une maison décorée pour Halloween donne l'impres... Re: Une maison décorée pour Halloween donne l'impres... 0 @Eternil Toi, t'as écouté sans l'image. Merci beaucoup. MYRRZINN Je masterise ! Inscrit le: 9/1/2019 Envois: 2116 Karma: 4180 Re: Une maison décorée pour Halloween donne l'impres... Re: Une maison décorée pour Halloween donne l'impres... 0 @EndymionRaul Quoi ??? T'as vu mon arrière grand-mère toi aussi ? Amateuse d'escalopes et de gros saucissons, elle adorait tout ce que débitent les métiers de la bouche pour halloween...

#contrepèterie. zorgOne Je m'installe Inscrit le: 7/3/2022 Envois: 302 Karma: 439 Re: Une maison décorée pour Halloween donne l'impres... Re: Une maison décorée pour Halloween donne l'impres... 0 Crier au loup



La fable raconte l'histoire d'un jeune berger qui s'amuse à plusieurs reprises à faire croire aux villageois du village voisins qu'un loup attaque ses moutons. Ceux-ci viennent à son aide, mais à force de venir pour rien leur patience s'amenuise. Le jour où un loup apparaît réellement face au jeune berger, ce dernier appelle à l'aide les villageois qui ne viennent pas, s'imaginant avoir encore affaire à une farce de sa part. Les moutons seront alors mangés par le loup.



La morale de la version grecque est « que les menteurs ne gagnent qu’une chose, c’est de n’être pas crus, même lorsqu’ils disent la vérité ». n666eo Je m'installe Inscrit le: 15/10/2018 Envois: 272 Karma: 371 Re: Une maison décorée pour Halloween donne l'impres... Re: Une maison décorée pour Halloween donne l'impres... 0



Il n'y a donc, dans 99.9% des cas, aucun soucis avec les pompiers ni aucun risque de sécurité majeur...



Quant à l'énergie dépensée pour rien, elle reste inférieur au plein de n'importe quel véhicule pour partir en vacances... Etais-ce bien utile de faire plusieurs heures de route pour partir en vacances ?...



Bref, une curiosité amusante et bon enfant ! Le point qui n'est pas abordé par les journalistes : il y a bien entendu des exceptions, mais dans l'immense majorité des cas, les propriétaires sont conscients du soucis que cela peut poser vis à vis des pompiers, et ces derniers sont donc prévenus à l'avance, avec les heures ou dates, etc... d'activation des décorations.Il n'y a donc, dans 99.9% des cas, aucun soucis avec les pompiers ni aucun risque de sécurité majeur...Quant à l'énergie dépensée pour rien, elle reste inférieur au plein de n'importe quel véhicule pour partir en vacances... Etais-ce bien utile de faire plusieurs heures de route pour partir en vacances ?...Bref, une curiosité amusante et bon enfant ! Crazy-13 Koreus Addict Inscrit le: 9/12/2005 Envois: 81799 Karma: 8037 Re: Une maison décorée pour Halloween donne l'impres... Re: Une maison décorée pour Halloween donne l'impres... 0 j'espère qu'il y a une pancarte pour indiquer que c'est une décoration pour Halloween. Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.