Vidéo : Une dépanneuse tente de remorquer une voiture Mercedes Posté par LeMiniMilgram

Un dépanneur oublie un truc pendant le remorquage d'une voiture.



Vidéo (26s) : Remorquage d'une Mercedes #FAIL





Top commentaires LeMiniMilgram Kapybara Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 8165 Karma: 21459 Re: Une dépanneuse tente de remorquer une voiture Mercedes 24 Son dernier jour ? Ustost Je suis accro Inscrit le: 20/3/2019 Envois: 1261 Karma: 1392 Re: Une dépanneuse tente de remorquer une voiture Mercedes 19 Son premier jour ?

Vipeho Je m'installe Inscrit le: 1/4/2022 Envois: 292 Karma: 874 Re: Une dépanneuse tente de remorquer une voiture Mercedes Re: Une dépanneuse tente de remorquer une voiture Mercedes 7 Le flegme absolu de tout le monde dans cette vidéo ...

Le proprio qui continue de filmer tranquillement après le massacre, sans même dire un mot.

Le dépanneur qui redescend comme si de rien n'était.



Dikachu Je suis accro Inscrit le: 18/10/2016 Envois: 575 Karma: 1737 Re: Une dépanneuse tente de remorquer une voiture Mercedes Re: Une dépanneuse tente de remorquer une voiture Mercedes 6 Pas son jour? ablator Je suis accro Inscrit le: 6/12/2005 Envois: 1821 Karma: 3430 Re: Une dépanneuse tente de remorquer une voiture Mercedes Re: Une dépanneuse tente de remorquer une voiture Mercedes 3 Emerys Je suis accro Inscrit le: 24/4/2006 Envois: 1143 Karma: 1602 En ligne ! Re: Une dépanneuse tente de remorquer une voiture Mercedes Re: Une dépanneuse tente de remorquer une voiture Mercedes 5 On a la bande son originale ?

Ils sont sous valium?



C'est fait, il n'y a aucun blessé, où est le problème ? L'assurance de la société de dépannage va payer, point barre. Schau Je suis accro Inscrit le: 2/7/2013 Envois: 1787 Karma: 2052 Re: Une dépanneuse tente de remorquer une voiture Mercedes Re: Une dépanneuse tente de remorquer une voiture Mercedes 2 @Vipeho

Tout s'explique très bien par ceci: rester sans voix.



Que veux-tu que le proprio fasse à part documenter? Rien. Il n'y a rien à faire.



Et le dépanneur? Ben c'est pareil... il a merdé, c'est terminé. pure_demo Je viens d'arriver Inscrit le: 18/6/2014 Envois: 90 Karma: 67 Re: Une dépanneuse tente de remorquer une voiture Mercedes Re: Une dépanneuse tente de remorquer une voiture Mercedes 1



pure_demo Je viens d'arriver Inscrit le: 18/6/2014 Envois: 90 Karma: 67 Re: Une dépanneuse tente de remorquer une voiture Mercedes Re: Une dépanneuse tente de remorquer une voiture Mercedes 1

« Bah maintenant, elle va marcher beaucoup moins bien, forcément »

C'est juste que d'habitude on n'a pas de pente aussi raide...



Comme toutes les vidéos de voitures reprise devant chez les gens aux USA. Il font une manœuvre et repartent sans rien fixer. Juste baisser/remonter un sabot pour passer derrière les roues avant, comme ici. Crazy-13 Koreus Addict Inscrit le: 9/12/2005 Envois: 81799 Karma: 8037 Re: Une dépanneuse tente de remorquer une voiture Mercedes Re: Une dépanneuse tente de remorquer une voiture Mercedes 0 Ce n'était peut-être pas le meilleur choix de dépannage. Nebinaf Je suis accro Inscrit le: 22/1/2014 Envois: 1427 Karma: 2368 Re: Une dépanneuse tente de remorquer une voiture Mercedes Re: Une dépanneuse tente de remorquer une voiture Mercedes 0

Citation : Je ne suis pas dépanneur mais je ne suis pas sûr qu'il ait oublié qqch.



Edit : je pensais que le frein à main aurait épargné l'impact arrière mais j'ai mal analysé la vidéo.

La dépanneuse n'est pas adaptée aux propulsions. Sur une traction il aurait suffit de passer une vitesse pour être tranquille Soyarow Je m'installe Inscrit le: 19/10/2019 Envois: 199 Karma: 468 Re: Une dépanneuse tente de remorquer une voiture Mercedes Re: Une dépanneuse tente de remorquer une voiture Mercedes 0 Plus besoin de faire un coup d'assurance après la panne. MYRRZINN Je masterise ! Inscrit le: 9/1/2019 Envois: 2116 Karma: 4180 Re: Une dépanneuse tente de remorquer une voiture Mercedes Re: Une dépanneuse tente de remorquer une voiture Mercedes 0 @Bricci : C'était la berline de papi... Vipeho Je m'installe Inscrit le: 1/4/2022 Envois: 292 Karma: 874 Re: Une dépanneuse tente de remorquer une voiture Mercedes Re: Une dépanneuse tente de remorquer une voiture Mercedes 8 @Nebinaf

Edit : je pensais que le frein à main aurait épargné l'impact arrière mais j'ai mal analysé la vidéo.

La dépanneuse n'est pas adaptée aux propulsions. Sur une traction il aurait suffit de passer une vitesse pour être tranquille

Dans l'ultra majorité des cas (99.99%), le frein à main ne bloque que les roues arrières (traction, propulsion, aucune différence). Donc dans le cas d'un remorquage, pas de frein à main.

Ici en plus, l'arrière est monté sur des roulettes (pas forcément le cas à chaque fois), donc il aurait été totalement inutile.



"Mettre une vitesse" a toujours été une très mauvaise idée (et une mauvaise habitude chez certains). Une boite de vitesses n'est pas un frein, c'est pas son rôle, ça ne l'a jamais été et ça ne le sera jamais.

Lors d'un remorquage de ce type (soulèvement par l'avant), si la voiture est une propulsion (ou une 4 roues motrices permanentes), ça peut même faire de très gros dégâts (si pas de roulettes à l'arrière et que les roues du véhicule tracté roulent).



Lors d'un remorquage avec une grosse pente (souvent le cas d'un parking souterrain), il est nécessaire de sangler les roues avants car la cassure de la pente en haut peut amener à ce genre de problème (l'angle entre la dépanneuse et le véhicule tracté devient très / trop important le temps que les 2 véhicules franchissent cette cassure). Borny Je suis accro Inscrit le: 17/8/2014 Envois: 1634 Karma: 1438 Re: Une dépanneuse tente de remorquer une voiture Mercedes Re: Une dépanneuse tente de remorquer une voiture Mercedes 0 @Vipeho Merci pour les précisions. Dalwoo Je m'installe Inscrit le: 24/6/2010 Envois: 124 Karma: 113 Re: Une dépanneuse tente de remorquer une voiture Mercedes Re: Une dépanneuse tente de remorquer une voiture Mercedes 0



Le propriétaire en train de filmer la scène : UltimateByte Je suis accro Inscrit le: 15/3/2012 Envois: 1029 Karma: 1118 Re: Une dépanneuse tente de remorquer une voiture Mercedes Re: Une dépanneuse tente de remorquer une voiture Mercedes 0

@Vipeho

@Vipeho

Le flegme absolu de tout le monde dans cette vidéo ...

Le proprio qui continue de filmer tranquillement après le massacre, sans même dire un mot.

Le dépanneur qui redescend comme si de rien n'était.



"Une journée normale au boulot"



