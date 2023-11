Vidéo : Quand tu as menti sur ton CV Posté par Bricci

Quand tu prends un chat pour t'aider à attraper les souris et que tu te rends compte qu'il a menti sur son CV.



Vidéo (38s) : Un chat a peur d'une souris





Sur le même sujet :

Vidéo : Chat vs Rat Vidéo : Un jeune homme et un chat vs Rat Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Top commentaires Nikus Je viens d'arriver Inscrit le: 21/11/2022 Envois: 60 Karma: 139 Re: Quand tu as menti sur ton CV 21





Celui la fait partit de la team ville Chat de la campagne VS chat de la villeCelui la fait partit de la team ville AidenCrowl Je viens d'arriver Inscrit le: 16/8/2015 Envois: 99 Karma: 313 Re: Quand tu as menti sur ton CV 21 C'est surtout les coups de balai qu'il se prend qui font qu'il est apeuré

14 commentaires Auteur Conversation AidenCrowl Je viens d'arriver Inscrit le: 16/8/2015 Envois: 99 Karma: 313 Re: Quand tu as menti sur ton CV Re: Quand tu as menti sur ton CV 21 C'est surtout les coups de balai qu'il se prend qui font qu'il est apeuré Nikus Je viens d'arriver Inscrit le: 21/11/2022 Envois: 60 Karma: 139 Re: Quand tu as menti sur ton CV Re: Quand tu as menti sur ton CV 21





Celui la fait partit de la team ville Chat de la campagne VS chat de la villeCelui la fait partit de la team ville te-deum Je m'installe Inscrit le: 14/9/2015 Envois: 112 Karma: 410 Re: Quand tu as menti sur ton CV Re: Quand tu as menti sur ton CV 5 On est pas sur une souris mais plutôt sur un rat !

Et les chats ne sont pas des grands chasseurs de rats. Ils sont trop gros et trop dangereux pour eux. Ils préféreront s'attaquer à des plus petites proies. LugerKain Je suis accro Inscrit le: 24/10/2021 Envois: 824 Karma: 1490 Re: Quand tu as menti sur ton CV Re: Quand tu as menti sur ton CV 0 _





Le chat lui voit simplement les heures de toilette à se taper s'il reste à proximité

Si ce mec avait eu un fusil à pompe, il n' y aurait plus de rat et plus de carrelage S'il choppe le rat de cette manière ça va avoir le même renduLe chat lui voit simplement les heures de toilette à se taper s'il reste à proximité roondar Je suis accro Inscrit le: 2/7/2013 Envois: 1420 Karma: 4187 Re: Quand tu as menti sur ton CV Re: Quand tu as menti sur ton CV 2



Avec un balai ? C'est pas vraiment le bon outil... MYRRZINN Je masterise ! Inscrit le: 9/1/2019 Envois: 2121 Karma: 4185 Re: Quand tu as menti sur ton CV Re: Quand tu as menti sur ton CV 4 @te-deum J'ai eu une chatte siamoise ("Fri-du" : "nez noir" en breton) qui ramenait des lapins ou des lièvres deux fois plus gros qu'elle sur le paillasson de ma maison. J'ai jamais su comment. En plus, pour atteindre le paillasson de la maison, il fallait gravir une dizaine de marches vu que la porte d'entrée était au-dessus de la porte du garage. Le plus rigolo (?) c'est qu'elle bouffait les entrailles (souvent le foie) et nous laissait le reste. Bon, on était content de bouffer du lapin quand c'était qu'une fois par semaine. Seulement des fois c'était tous les jours. Quand on sortait le matin de la maison pour aller au collège, fallait faire gaffe des fois d'éviter le paillasson. BobdOclande Je m'installe Inscrit le: 17/10/2017 Envois: 354 Karma: 1112 Re: Quand tu as menti sur ton CV Re: Quand tu as menti sur ton CV 2 ...pas facile de chasser en se prenant de grands coups de balai à travers la tronche... MYRRZINN Je masterise ! Inscrit le: 9/1/2019 Envois: 2121 Karma: 4185 Re: Quand tu as menti sur ton CV Re: Quand tu as menti sur ton CV 2

@BobdOclande

...pas facile de chasser en se prenant de grands coups de balai à travers la tronche...

Houlà ! Faut y aller modérément dans les commentaires potentiellement matière à contrepèteries... Citation :Houlà ! Faut y aller modérément dans les commentaires potentiellement matière à contrepèteries... Diogene Je viens d'arriver Inscrit le: 19/8/2010 Envois: 43 Re: Quand tu as menti sur ton CV Re: Quand tu as menti sur ton CV 1

https://www.youtube.com/watch?v=k4aszXa9ZcA Je le comprends ce pauvre chat .... "une souris ça peut être énorme et féroce" .. alors Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 1613 Karma: 6655 Re: Quand tu as menti sur ton CV Re: Quand tu as menti sur ton CV 2 MYRRZINN Mais vas-y, lâche toi !

Pour ton commentaire précédent, je valide : mon chat me ramène des trucs des fois...je ne sais pas où il trouve le courage, même moi ça me fait flipper !

Par contre, jamais ramené de tourte aux cailles... Mais vas-y, lâche toi !Pour ton commentaire précédent, je valide : mon chat me ramène des trucs des fois...je ne sais pas où il trouve le courage, même moi ça me fait flipper !Par contre, jamais ramené de tourte aux cailles... salamsati Chaleur ! Inscrit le: 16/1/2019 Envois: 69 Karma: 156 Re: Quand tu as menti sur ton CV Re: Quand tu as menti sur ton CV 5 Mouais... C'est surtout la panique de l'homme armé du balai qui lui fait peur...



M'étonnerait pas non plus que ce chat ait déjà été chassé à coup de balai par le passé, et il s'en souvient.



Un chat, ça chasse dans le calme, avec patience et longueur de temps.

ça ne chasse pas enfermé dans une pièce avec un humain frénétique qui donne des coups de balai dans tout ce qu'il trouve. TruuuC Je m'installe Inscrit le: 23/1/2015 Envois: 216 Karma: 153 Re: Quand tu as menti sur ton CV Re: Quand tu as menti sur ton CV 2 "Délivrez moi de ce psychopath !" Crazy-13 Koreus Addict Inscrit le: 9/12/2005 Envois: 81837 Karma: 8048 Re: Quand tu as menti sur ton CV Re: Quand tu as menti sur ton CV 1 La mienne me l'aurais ramené sur le lit pendant que je dors ( elle m'a la déjà fait un été ) Zoltek Je suis accro Inscrit le: 17/7/2020 Envois: 603 Karma: 659 Re: Quand tu as menti sur ton CV Re: Quand tu as menti sur ton CV 1 Le type comment il panique aussi lool Tapette ! Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.