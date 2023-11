Vidéo : Quand tu peux plus faire ta sieste tranquille Posté par Le_Relou

En Turquie, un homme a voulu faire sa sieste sur canapé posé sur le trottoir. Mauvaise idée.



Vidéo (13s) : Réveillé de sa sieste par un chauffard





Framby Je suis accro Inscrit le: 31/8/2016 Envois: 770 Karma: 2404 Re: Quand tu peux plus faire ta sieste tranquille 6 Le bruit de la voiture l'a fait émergé en sursaut juste avant l'impact, il a relevé la tête, c'est clairement ce qui lui sauve la vie.

13 commentaires Auteur Conversation Nikus Je viens d'arriver Inscrit le: 21/11/2022 Envois: 60 Karma: 139 Re: Quand tu peux plus faire ta sieste tranquille Re: Quand tu peux plus faire ta sieste tranquille 3 Framby Je suis accro Inscrit le: 31/8/2016 Envois: 770 Karma: 2404 Re: Quand tu peux plus faire ta sieste tranquille Re: Quand tu peux plus faire ta sieste tranquille 6 Le bruit de la voiture l'a fait émergé en sursaut juste avant l'impact, il a relevé la tête, c'est clairement ce qui lui sauve la vie. LugerKain Je suis accro Inscrit le: 24/10/2021 Envois: 824 Karma: 1490 Re: Quand tu peux plus faire ta sieste tranquille Re: Quand tu peux plus faire ta sieste tranquille 1



D'après mes connaissances en tuning et mon talent incroyable pour l'OSINT, son prénom est Duvam vantage93 Je suis accro Inscrit le: 5/11/2014 Envois: 1419 Karma: 1534 Re: Quand tu peux plus faire ta sieste tranquille Re: Quand tu peux plus faire ta sieste tranquille 1 je pense qu'il y a moins dangereux comme réveil Taxidermiste Je suis accro Inscrit le: 4/12/2011 Envois: 550 Karma: 1204 Re: Quand tu peux plus faire ta sieste tranquille Re: Quand tu peux plus faire ta sieste tranquille 0 Il s'agit de la nouvelle voiture T'ESLA avec radar d'aide au cache-cache. EndymionRaul Je suis accro Inscrit le: 16/10/2019 Envois: 1232 Karma: 1155 Re: Quand tu peux plus faire ta sieste tranquille Re: Quand tu peux plus faire ta sieste tranquille 2 Pourquoi dormir dedans quand on peut dormir dehors sur le trottoir au bord de la route ? SnikePlassken Je suis accro Inscrit le: 17/10/2021 Envois: 1898 Karma: 1899 Re: Quand tu peux plus faire ta sieste tranquille Re: Quand tu peux plus faire ta sieste tranquille 1



PUNAISES DE LIT!!!!!!! 2passageICI Je viens d'arriver Inscrit le: 9/5/2023 Envois: 27 Re: Quand tu peux plus faire ta sieste tranquille Re: Quand tu peux plus faire ta sieste tranquille 1 Du coup, il va mieux ! Crazy-13 Koreus Addict Inscrit le: 9/12/2005 Envois: 81837 Karma: 8048 Re: Quand tu peux plus faire ta sieste tranquille Re: Quand tu peux plus faire ta sieste tranquille 1 En même temps qu'elle drôle d'idée de dormir au bord d'une route? MYRRZINN Je masterise ! Inscrit le: 9/1/2019 Envois: 2121 Karma: 4185 Re: Quand tu peux plus faire ta sieste tranquille Re: Quand tu peux plus faire ta sieste tranquille 0 @Bricci : Dire que pour certains, quand y'a défécation, c'est plutôt long... Jujube51 Je m'installe Inscrit le: 30/10/2019 Envois: 378 Karma: 1533 Re: Quand tu peux plus faire ta sieste tranquille Re: Quand tu peux plus faire ta sieste tranquille 0





Je penche plutôt pour un dentiste original qui rate son arrachage de dents…. Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 1613 Karma: 6655 Re: Quand tu peux plus faire ta sieste tranquille Re: Quand tu peux plus faire ta sieste tranquille 0 @MYRRZINN Plait-il ?