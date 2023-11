Vidéo : Un paon se prend pour un dragon Posté par Wiliwilliam

Un effet visuel assez étonnant. Le soleil rasant éclaire en rouge le souffle chaud du paon par une froide journée.





Vidéo (11s) : Un paon crache du feu





Auteur Conversation SnikePlassken Je masterise ! Inscrit le: 17/10/2021 Envois: 2003 Karma: 1977 Re: Un paon se prend pour un dragon 0

« Le voilà!!! Le DRRRRAAAGON!!!! »



Dikachu Je suis accro Inscrit le: 18/10/2016 Envois: 578 Karma: 1745 Re: Un paon se prend pour un dragon 0 Koreus dis donc Il se sent poétique ce soir @dis donc LugerKain Je suis accro Inscrit le: 24/10/2021 Envois: 829 Karma: 1514 En ligne ! Re: Un paon se prend pour un dragon 0







Le format horizontal aussi avait ses problèmes mais on faisait un effort ...



Ouais et il a le feu au cul aussi, c'est pt'être pour ça qu'il braille

Le format horizontal aussi avait ses problèmes mais on faisait un effort ...

ici le format vertical est moins coupable que le zoom/cadrage mais c'est quand même ultra dommage que le sujet principal soit coupé