Vidéo : L'eau se reflète sur une pari rocheuse Posté par Wiliwilliam

Les ondes de surface se reflètent joliment sur la paroi rocheuse



Vidéo (15s) : Reflet sur paroi rocheuse





Sur le même sujet :

Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Tempo123 Je m'installe Inscrit le: 7/9/2020 Envois: 387 Karma: 1573 Re: L'eau se reflète sur une pari rocheuse Re: L'eau se reflète sur une pari rocheuse 1 La vidéo juste avant celle-ci c'est "Régis a fait tomber son vidéo projecteur dans le lac" marcaflushhh Je suis accro Inscrit le: 24/7/2017 Envois: 689 Karma: 1248 Re: L'eau se reflète sur une pari rocheuse Re: L'eau se reflète sur une pari rocheuse 6 Waaah ! quelle dinguerie !!!!! L'eau réfléchit plus que les deux gars réunis. lsdYoYo Je suis accro Inscrit le: 9/5/2014 Envois: 1653 Karma: 1376 Re: L'eau se reflète sur une pari rocheuse Re: L'eau se reflète sur une pari rocheuse 0 Faut se grouiller d'y aller avant qu'il n'y ait plus d'eau mais que des cailloux. LugerKain Je suis accro Inscrit le: 24/10/2021 Envois: 832 Karma: 1523 Re: L'eau se reflète sur une pari rocheuse Re: L'eau se reflète sur une pari rocheuse 0





Nan mais l'Australie même prendre une pierre par terre c'est risqué ... J'pense y a pas que le cadavre là dedansNan mais l'Australie même prendre une pierre par terre c'est risqué ... Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 1646 Karma: 6754 Re: L'eau se reflète sur une pari rocheuse Re: L'eau se reflète sur une pari rocheuse 0 C'est quoi la différence entre un "God" et un "Fucking God" ? Wiiip Je suis accro Inscrit le: 31/7/2007 Envois: 926 Karma: 1663 Re: L'eau se reflète sur une pari rocheuse Re: L'eau se reflète sur une pari rocheuse 0 Bricci

L'un des deux prends du bon temps, pendant que l'autre invente la prochaine catastrophe à nous envoyer L'un des deux prends du bon temps, pendant que l'autre invente la prochaine catastrophe à nous envoyer Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.