Vidéo : La campagne de l'ADEME qui incite à ne pas acheter du neuf à la veille du Black Friday Posté par babcool

L'Ademe (Agence de la transition écologique) à fait une campagne de pub pour le Black Friday pour pousser les gens à ne pas (trop) consommer, du coup ça donne ça.



Vidéo (31s) : Pub ADEME (Dévendeur)





Sur le même sujet :

Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation asdasd Je viens d'arriver Inscrit le: 22/7/2021 Envois: 4 Re: La campagne de l'ADEME qui incite à ne pas achet... Re: La campagne de l'ADEME qui incite à ne pas achet... 0 Ce pays sérieusement. De pire en pire. kpouer Je masterise ! Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 2876 Karma: 6570 Re: La campagne de l'ADEME qui incite à ne pas achet... Re: La campagne de l'ADEME qui incite à ne pas achet... 2

L'Ademe (Agence de la transition écologique)



Plus précisément :



--> Agence De l'Environnement et de la Maitrise de l'Energie



Perso, j'aime bien l'idée de la vidéo.



Il ne charge pas les personnes qui achètent trop et propose une alternative cohérente. Citation :Plus précisément :--> Agence De l'Environnement et de la Maitrise de l'EnergiePerso, j'aime bien l'idée de la vidéo.Il ne charge pas les personnes qui achètent trop et propose une alternative cohérente. SnikePlassken Je masterise ! Inscrit le: 17/10/2021 Envois: 2058 Karma: 2025 Re: La campagne de l'ADEME qui incite à ne pas achet... Re: La campagne de l'ADEME qui incite à ne pas achet... 0 Les publicitaires ont visiblement aussi joué la sobriété en partageant un seul rail de coke… les temps sont durs. Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.