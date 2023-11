Vidéo : Où se trouve le rez-de-chaussée dans la ville de Chongqing en Chine ? Posté par Wiliwilliam

Dans la ville de Chongqing en Chine, difficile de savoir où se trouve le rez-de-chaussée.



Vidéo (57s) : Où se trouve le rez-de-chaussée ?





Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 1669 Karma: 6801 Re: Où se trouve le rez-de-chaussée dans la ville de Chon... Re: Où se trouve le rez-de-chaussée dans la ville de Chon... 1 Appuie sur 0 dans l'ascenseur, Hugh ! SnikePlassken Je masterise ! Inscrit le: 17/10/2021 Envois: 2068 Karma: 2035 Re: Où se trouve le rez-de-chaussée dans la ville de Chon... Re: Où se trouve le rez-de-chaussée dans la ville de Chon... 1 Bricci on s'rejoint au parking!



on s’rejoint au parking! FffJjj Je suis accro Inscrit le: 18/3/2016 Envois: 1186 Karma: 871 Re: Où se trouve le rez-de-chaussée dans la ville de Chon... Re: Où se trouve le rez-de-chaussée dans la ville de Chon... 1

C'est juste qu'effectivement ils ne savent pas où est le rez-de-chaussée En fait c'est pas si pireC'est juste qu'effectivement ils ne savent pas où est le rez-de-chaussée Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 1669 Karma: 6801 Re: Où se trouve le rez-de-chaussée dans la ville de Chon... Re: Où se trouve le rez-de-chaussée dans la ville de Chon... 4 SnikePlassken Au 4ème sous-sol, comme d'habitude, comme ça "tranquilles" !



Au 4ème sous-sol, comme d'habitude, comme ça "tranquilles" ! Dalwoo Je m'installe Inscrit le: 24/6/2010 Envois: 125 Karma: 113 Re: Où se trouve le rez-de-chaussée dans la ville de Chon... Re: Où se trouve le rez-de-chaussée dans la ville de Chon... 0 @FffJjj Grâce à ton shéma reconstructif on comprends en fait que c'est tout simplement dû au fait que l'endroit est construit sur un lieu où il y a plusieurs collines.



C'est quelque chose de peu commun au vu des risques de glissement de terrain ou même d'effet domino lors de tremblement de terre mais bon, ça donne lieu à un lieu atypique. momo57 Je m'installe Inscrit le: 2/12/2015 Envois: 268 Karma: 603 Re: Où se trouve le rez-de-chaussée dans la ville de Chon... Re: Où se trouve le rez-de-chaussée dans la ville de Chon... 1



Facile !! Geo-graphic Je poste trop Inscrit le: 22/5/2011 Envois: 21517 Karma: 18224 Re: Où se trouve le rez-de-chaussée dans la ville de Chon... Re: Où se trouve le rez-de-chaussée dans la ville de Chon... 0 Ça fait un peu ça quand je rêve, les transitions sont jamais logiques ! Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.