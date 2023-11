Vidéo : Le conducteur de cette Porsche a un problème avec les motards Posté par Bowane

Amis motards, méfiez-vous de ce conducteur si vous roulez à Singapour :)



Vidéo (31s) : Le double kill d'une Porsche





Auteur Conversation UltimateByte Je suis accro Inscrit le: 15/3/2012 Envois: 1031 Karma: 1119 Re: Le conducteur de cette Porsche a un problème avec les... 0 Ce conducteur doit soit apprendre à regarder son rétro, soit changer de lunettes. Nebinaf Je suis accro Inscrit le: 22/1/2014 Envois: 1429 Karma: 2371 En ligne ! Re: Le conducteur de cette Porsche a un problème avec les... 4 Non mais sans rire... vu leur vitesse dans le trafic ambiant... ça serait quand même pas un peu la faute des motards? SnikePlassken Je masterise ! Inscrit le: 17/10/2021 Envois: 2138 Karma: 2096 Re: Le conducteur de cette Porsche a un problème avec les... 0





Komamura Je m'installe Inscrit le: 23/10/2010 Envois: 176 Re: Le conducteur de cette Porsche a un problème avec les... 0 Je serais d'accord avec Nebinaf que les tords sont partager. Quand tu vois la vitesse des deux motos à laquelle elles arrivent, il possible que dans ses retroviseurs le conducteur ne les ait pas vu arriver WalkerBip Je m'installe Inscrit le: 1/1/2015 Envois: 203 Karma: 345 Re: Le conducteur de cette Porsche a un problème avec les... 0 en même temps les motards sont rarement prudents ....







LugerKain Je suis accro Inscrit le: 24/10/2021 Envois: 840 Karma: 1536 Re: Le conducteur de cette Porsche a un problème avec les... 0

Communiquer par écrit avec la personne qui filme est une très mauvaise idée

Haut