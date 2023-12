Vidéo : Rockstar Games a dévoilé la première bande-annonce du jeu Grand Theft Auto VI Posté par mawt1

La bande-annonce devait être dévoilée un peu plus tard dans la journée, mais des fuites ont contraint l'éditeur à avancer le lancement.



Vidéo (1mn31s) : GTA 6 (Trailer 1)





Sur le même sujet :

Vidéo : Technique d'auto-évanouissement dans GTA V Image : Edouard Philippe est Trevor Philips Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Vipeho Je m'installe Inscrit le: 1/4/2022 Envois: 298 Karma: 911 Re: Rockstar Games a dévoilé la première bande-annonce du... Re: Rockstar Games a dévoilé la première bande-annonce du... 0 "2025" ... au mieux (car Rockstar et ses dates prévisionnelles ...), c'est bon, on a encore le temps de voir venir.

GTA 5 étant sorti le 17 septembre 2013, ca lui aura fait une belle durée de vie. Eternil Je m'installe Inscrit le: 4/9/2015 Envois: 142 Karma: 299 Re: Rockstar Games a dévoilé la première bande-annonce du... Re: Rockstar Games a dévoilé la première bande-annonce du... 0 Je trouve désolant de voir un éditeur qui produit du divertissement se faire mettre la pression de la sorte… Probablement à cause de mes 42 ans… SnikePlassken Je masterise ! Inscrit le: 17/10/2021 Envois: 2170 Karma: 2155 Re: Rockstar Games a dévoilé la première bande-annonce du... Re: Rockstar Games a dévoilé la première bande-annonce du... 0

- 5 ans après les PS5 et XBOX X/S

Les actionnaires ont été patients.

Le jeu coutera probablement plus cher que la console en sortant - 12 ans après GTA5- 5 ans après les PS5 et XBOX X/SLes actionnaires ont été patients.Le jeu coutera probablement plus cher que la console en sortant Aldebaran Je suis accro Inscrit le: 8/5/2006 Envois: 1469 Karma: 1257 Re: Rockstar Games a dévoilé la première bande-annonce du... Re: Rockstar Games a dévoilé la première bande-annonce du... 0 Perso, me suis arrêté à GTIV.

2 facteurs: le premier, c'est que les aventures de Niko Belic m'avaient laissé un goût de bcp trop peu pas rapport au potentiel creusé dans l'énorme San Andreas (Episode III) et aussi de simplicité de l'intrigue malgré quelques bonnes idées comme le Jamaïcain, Little Jacob.

Le second, le facteur temps... on vieillit, on bosse bcp... et on peine déjà à finir certains jeux comme Skyrim ce qui me fait remarquer que Kingdome Come traine encore sur mon étagère. LOL



Enfin, le GTA VI a l'aire superbe mais je crains que l'ambiance Vice (Scarface, Miami Vice, Carlito's Way) pourra difficilement être égalée. Enfin après entre les goûts les couleurs et ce qu'on cherche... En fait, je deviens peut-être trop vieux et le style ne me surprend peut-être plus.



En revanche, certaines chaines radios, sont toujours un must à écouter attentivement!



Je vois que je ne suis pas seul... @Eternil Lol Ustost Je suis accro Inscrit le: 20/3/2019 Envois: 1325 Karma: 1421 Re: Rockstar Games a dévoilé la première bande-annonce du... Re: Rockstar Games a dévoilé la première bande-annonce du... 0 @Aldebaran



Perso, Je regrette le temps de GTA II avec mon vieux P2 233Mhz. Nerio Je suis accro Inscrit le: 3/5/2005 Envois: 809 Karma: 544 Re: Rockstar Games a dévoilé la première bande-annonce du... Re: Rockstar Games a dévoilé la première bande-annonce du... 0 ça a l'air beau! mais je n'y jouerai pas, pas de playstation à la maison. J'ai fais san andreas, alors oui c'est très sympa mais c'est trop... trop de chose à faire, comme dit Aldebaran on devient plus vieux! j'ai grandis avec des jeux que l'on pouvait finir en quelques heures, mais où l'on mettait des mois à le finir en quelques heures. Je viens de finir Mario Wonder à 100% très sympa, zelda TOTK devient déjà trop long, trop de chose à faire! si j'ai arreté wow c'est aussi pour cette raison.

bref, des jeux de bonne qualité mais pas avec une durée de vie de 250h ça serait pas mal en fait! un jeu de qualité de 40-50h c'est déjà top! et surtout un jeu où on a envie d'y revenir, car beaucoup de gros jeu comme ça, tu y passes tellement de temps que tu te dis, ba non je remets pas le nez dedans j'en ai pour des semaines/mois Alatric Je m'installe Inscrit le: 25/10/2012 Envois: 112 Karma: 52 Re: Rockstar Games a dévoilé la première bande-annonce du... Re: Rockstar Games a dévoilé la première bande-annonce du... 0 J'ai crié en en voyant le nom du jeu a la fin et après je vois 2025 Ishtu Je m'installe Inscrit le: 11/12/2016 Envois: 156 Karma: 376 En ligne ! Re: Rockstar Games a dévoilé la première bande-annonce du... Re: Rockstar Games a dévoilé la première bande-annonce du... 0

@Vipeho

"2025" ... au mieux (car Rockstar et ses dates prévisionnelles ...), c'est bon, on a encore le temps de voir venir.

GTA 5 étant sorti le 17 septembre 2013, ca lui aura fait une belle durée de vie.



Tu as raison, il faut toujours garder des pincettes. Mais généralement, sur ces projets d'une telle ampleur, si ils ont annoncé cette date qui est tout de même très proche, c'est qu'ils doivent être confiants.



Je travaille dans le milieu du jeu vidéo pour un éditeur français plutôt dans le AA, donc d'une bien moindre ampleur mais ça fonctionne sensiblement pareil (juste pas les même budgets)

Et généralement, pour ces projets gargantuesques, le jeu est généralement fini une bonne grosse année en avance. Ensuite, il y'a une phase où le jeu est proposé en certification aux principaux distributeurs. Playstation, Xbox, Steam, Epic Games... Ils testent le jeu, voient si il est vendable dans l'état etc... et ça, ça peut prendre quelques semaines, comme quelques mois. Ensuite une fois la certification acquises, les gros AAA prennent 6 mois à un an pour polish le jeu, corriger le plus de bugs possibles etc...



En gros, il y'a de grandes chances pour que le jeu soit bientôt terminé et entre dans sa phase finale de polish avant la mise en vente en 2025.

Soit ils sortiront début 2025 avant la fin de l'année fiscale, soit fin 2025 pour maximiser les ventes pendant les périodes estivales, ce qui leur laisse un an et demi, voir deux bonnes années. Citation :Tu as raison, il faut toujours garder des pincettes. Mais généralement, sur ces projets d'une telle ampleur, si ils ont annoncé cette date qui est tout de même très proche, c'est qu'ils doivent être confiants.Je travaille dans le milieu du jeu vidéo pour un éditeur français plutôt dans le AA, donc d'une bien moindre ampleur mais ça fonctionne sensiblement pareil (juste pas les même budgets)Et généralement, pour ces projets gargantuesques, le jeu est généralement fini une bonne grosse année en avance. Ensuite, il y'a une phase où le jeu est proposé en certification aux principaux distributeurs. Playstation, Xbox, Steam, Epic Games... Ils testent le jeu, voient si il est vendable dans l'état etc... et ça, ça peut prendre quelques semaines, comme quelques mois. Ensuite une fois la certification acquises, les gros AAA prennent 6 mois à un an pour polish le jeu, corriger le plus de bugs possibles etc...En gros, il y'a de grandes chances pour que le jeu soit bientôt terminé et entre dans sa phase finale de polish avant la mise en vente en 2025.Soit ils sortiront début 2025 avant la fin de l'année fiscale, soit fin 2025 pour maximiser les ventes pendant les périodes estivales, ce qui leur laisse un an et demi, voir deux bonnes années. Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.