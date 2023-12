Vidéo : Base jump avec un wake-skate tiré par un drone Posté par Bowane

A Dubaï, Brian Grubb a réalisé un wakebase depuis une piscine sur le toit d'un immeuble.



Vidéo (25s) : WakeBASE tiré par un drone





_hans Je m'installe Inscrit le: 19/6/2017 Envois: 203 Karma: 1136 Re: Base jump avec un wake-skate tiré par un drone Re: Base jump avec un wake-skate tiré par un drone 1 Eau douce & Redbull : me voilà rassuré quant aux problèmes de sécheresse évoqués par la COP28. p_bapt Je viens d'arriver Inscrit le: 17/4/2014 Envois: 98 Karma: 92 Re: Base jump avec un wake-skate tiré par un drone Re: Base jump avec un wake-skate tiré par un drone 1 Ah Redbull.. même le mec qui attendait sur la plage a été obligé de porter un casque et tenir une canette à la main kpouer Je masterise ! Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 2879 Karma: 6586 Re: Base jump avec un wake-skate tiré par un drone Re: Base jump avec un wake-skate tiré par un drone 1

Bref, je suis loin de tout ces délires. Wiliwilliam La loi c'est moi Inscrit le: 7/4/2012 Envois: 36765 Karma: 16862 Re: Base jump avec un wake-skate tiré par un drone Re: Base jump avec un wake-skate tiré par un drone 1

@kpouer

Je crois que ça cerne assez bien ce genre de contenu

Je me suis tout de même fait avoir lorsqu'il a sauté dans le vide. Je ne m'y attendais pas du tout. -MaDJiK- Je masterise ! Inscrit le: 9/11/2014 Envois: 4860 Karma: 2499 Re: Base jump avec un wake-skate tiré par un drone Re: Base jump avec un wake-skate tiré par un drone 0 Utilité: 0/10



En fait c'est juste un saut de base jump mais avec 3 secondes de "wakeboard" avant (même si là c'est plus du kitesurf voire du ski nautique tiré par un "drone").



En fait c'est juste un saut de base jump mais avec 3 secondes de "wakeboard" avant (même si là c'est plus du kitesurf voire du ski nautique tiré par un "drone").

Donc 3 secondes d'un truc suivi d'un autre truc. On peut imaginer beaucoup de "truc-truc" du coup... SnikePlassken Je masterise ! Inscrit le: 17/10/2021 Envois: 2273 Karma: 2203 Re: Base jump avec un wake-skate tiré par un drone Re: Base jump avec un wake-skate tiré par un drone 0 94.84x16.50m la piscine de l'hôtel