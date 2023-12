Vidéo : Des promeneurs pris au piège par une énorme vague (Californie) Posté par Wiliwilliam

En Californie, des promeneurs ont été surpris par une énorme vague qui a déferlé sur la plage. 8 personnes ont été hospitalisées.



Vidéo (1mn48s) : Une énorme vague surprend les promeneurs





Sur le même sujet :

Vidéo : Vagues-submersion à Saint-Malo pendant la tempête Ciara Vidéo : Un couple de retraités emporté par les vagues Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Turbigo Je masterise ! Inscrit le: 16/1/2009 Envois: 3415 Karma: 2727 Re: Des promeneurs pris au piège par une énorme vague (Ca... Re: Des promeneurs pris au piège par une énorme vague (Ca... 0 Impressionnant ! Elle avait pas l'air si grande que ça au départ.



Sans compter l'angoisse : on ne sait pas si c'est la 1ère d'une série avec potentiellement d'encore plus grosses... MYRRZINN Je masterise ! Inscrit le: 9/1/2019 Envois: 2162 Karma: 4227 Re: Des promeneurs pris au piège par une énorme vague (Ca... Re: Des promeneurs pris au piège par une énorme vague (Ca... 0 @Turbigo Vu la vignette de la vidéo, c'est pas la premère d'une série. Y'en a même des plus grosses... kpouer Je masterise ! Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 2884 Karma: 6606 Re: Des promeneurs pris au piège par une énorme vague (Ca... Re: Des promeneurs pris au piège par une énorme vague (Ca... 2

@Turbigo

Sans compter l'angoisse : on ne sait pas si c'est la 1ère d'une série avec potentiellement d'encore plus grosses...



Citation : Les autorités avaient prévenu la population du risque, mais cela n'a pas empêché quelques badauds de s'aventurer au bord des plages. 8 personnes ont été hospitalisées.





--> Si ! Ils savaient... Citation :Citation :--> Si ! Ils savaient... malenko Je m'installe Inscrit le: 27/6/2017 Envois: 147 Karma: 216 Re: Des promeneurs pris au piège par une énorme vague (Ca... Re: Des promeneurs pris au piège par une énorme vague (Ca... 1 C'est là qu'on se rend compte que la fluidité des mouvements de l'eau poussée par le vent n'est qu'une caricature grotesque... LeFrenchi Je masterise ! Inscrit le: 13/1/2008 Envois: 3419 Karma: 1062 Re: Des promeneurs pris au piège par une énorme vague (Ca... Re: Des promeneurs pris au piège par une énorme vague (Ca... 0 La scélérate ! WalkerBip Je m'installe Inscrit le: 1/1/2015 Envois: 205 Karma: 345 Re: Des promeneurs pris au piège par une énorme vague (Ca... Re: Des promeneurs pris au piège par une énorme vague (Ca... 0 Un essais du Status-6 Poseïdon ? Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.