Vidéo : Bonne année 2024 ! 🎆 Posté par Koreus

Je vous souhaite à tous une excellente année 2024. Profitez du moment présent et essayez un peu de décrocher de votre téléphone :)



Vidéo (44s) : Fêter le nouvel an 2024 devant l'Arc de Triomphe

ablator Je suis accro Re: Bonne année 2024 ! 🎆 2 Slider1 Je m'installe Re: Bonne année 2024 ! 🎆 2 C'est le bon moment pour faire des statistiques sur le nombres de gens qui filment en vertical LeMiniMilgram Kapybara Re: Bonne année 2024 ! 🎆 0 Merci, bonne année à vous tous aussi! kikekoi Je suis accro En ligne ! Re: Bonne année 2024 ! 🎆 0 C'est fou ce que peut faire l'intelligence de feu d'artificielle

Bonne année aux koreusiens



Bonne année aux koreusiens kpouer Je masterise ! Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 2885 Karma: 6609 Re: Bonne année 2024 ! 🎆 Re: Bonne année 2024 ! 🎆 2



UltimateByte Je suis accro Re: Bonne année 2024 ! 🎆 2

Et bonne année ! Quand poster ta vie sur les réseaux est plus important que de passer un vrai bon moment...Et bonne année !





Zoltek Je suis accro En ligne ! Re: Bonne année 2024 ! 🎆 0 Je fais parti de ceux qui dégaine pas leur portable à la moindre occasion, quand je vois ça il me viens le souvenir d'un vieux film, l'invasion des profanateurs... Je trouve cette vidéo aussi angoissante que ce film. Aktunowihio Je m'installe Re: Bonne année 2024 ! 🎆 1 la tristesse