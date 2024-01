Vidéo : C'est mignon ! (Vol 131) Posté par LeMiniMilgram

Un hamster a un petit creux après sa sieste.



Vidéo (25s) : Un hamster a un petit creux





CrazyCow Kodak Inscrit le: 29/7/2008 Envois: 18726 Karma: 29094 Re: C'est mignon ! (Vol 131) 4 C'est pratique ça, pas besoin de se nourrir, il mange le premier jour de sa vie et ensuite il est autonome Emerys Je suis accro Inscrit le: 24/4/2006 Envois: 1151 Karma: 1612 Re: C'est mignon ! (Vol 131) 0



PS:du coup c'est vegan ou pas ? Quand tu sais pas quoi faire comme repas de fêtes lithit Je suis accro Inscrit le: 25/7/2013 Envois: 1680 Karma: 3324 En ligne ! Re: C'est mignon ! (Vol 131) 0 Je me posais une question, pourquoi ne voit on plus de post "images insolites vol.X" sur Koreus? MrAbsurd Je m'installe Inscrit le: 29/7/2014 Envois: 111 Karma: 104 Re: C'est mignon ! (Vol 131) 0

ah ouais, finalement non. Ça m'avait manqué les vidéos de hamster...ah ouais, finalement non.