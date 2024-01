Vidéo : Un prévenu saute sur une juge en pleine audience en apprenant sa condamnation (Las Vegas) Posté par Koreus

Au tribunal, un prévenu n'a pas aimé le verdict et a attaqué la juge.



Vidéo (2mn23s) : Un prévenu saute sur une juge





"Ok les gars on la refait, le caméraman n'était pas prêt"

attaque raciste et condamnation justifiée au vu de son comportement.

raciste ? oO

On marche vraiment sur la tête, maintenant c'est les jugés qui jugent bon de sauter sur les juges...

" ils vous ont insulté ?"

"Oui"

"Non mais c'est faux espèce d'enfoiré ! "





3 Freres Tribunal Kentriodon Je suis accro Inscrit le: 15/9/2008 Envois: 724 Karma: 1266 Re: Un prévenu saute sur une juge en pleine audience en a... Re: Un prévenu saute sur une juge en pleine audience en a... 0 Mon anglais est imparfait mais je crois qu'elle lui demande :

"quelle est votre version des faits ?

"quelle est votre version des faits ?

- et bah j'ai sauté sur ma victime comme ça et pif paf pouf !"

L'avocat du type :🫥... 🫥... 🫥...

Violent oui, mais rien de raciste dans cette vidéo.