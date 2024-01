Vidéo : Quand le chef ne veut pas te servir ce que tu souhaites Posté par Le_Relou

une petite fille joue à la cheffe cuisinier , et demande à sa mère ce qu'elle veut.

elle lui réponds de la paix et du calme

la petite fille lui réponds qu'on ne sert pas ça ici .



Vidéo (14s) : Une cheffe honnête





