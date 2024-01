Vidéo : Merlin, ce collègue que tout le monde balance Posté par Wiliwilliam

Après une petite enquête au bureau, le collègue Merlin est sur toute les lèvres.





Vidéo (17s) : Merlin le collègue malaimé





Auteur Conversation Gudevski J'aime glander ici Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 6588 Karma: 6562 Re: Merlin, ce collègue que tout le monde balance Re: Merlin, ce collègue que tout le monde balance 2

Enchanté.

Merlin ?Enchanté. ecoutezbien Je m'installe Inscrit le: 21/5/2018 Envois: 131 Karma: 329 Re: Merlin, ce collègue que tout le monde balance Re: Merlin, ce collègue que tout le monde balance 1

-> je me mets au niveau de la vidéo Je me serai attendu à ce que soit un bouc plus qu'un chien.-> je me mets au niveau de la vidéo corent2 Je suis accro Inscrit le: 29/10/2013 Envois: 1681 Karma: 4842 Re: Merlin, ce collègue que tout le monde balance Re: Merlin, ce collègue que tout le monde balance 0 Une chute très prévisible.

Merlin n'est pas un prénom qu'on donnerait à un humain.

Merlin n'est pas un prénom qu'on donnerait à un humain.