Vidéo : Un policier réalise une manœuvre PIT très propre mais... Posté par Kilroy1

Pendant une course poursuite aux Etats-Unis, un policier réalise une manœuvre PIT très propre , sauf que...



Vidéo (37s) : Se tromper de cible lors d'une manœuvre PIT





Auteur Conversation Dikachu Je suis accro Inscrit le: 18/10/2016 Envois: 586 Karma: 1765 Re: Un policier réalise une manœuvre PIT très propre mais... 0 Koreus... un stock de quoi? Mais la question est @... un stock de quoi? Emerys Je suis accro Inscrit le: 24/4/2006 Envois: 1154 Karma: 1627 Re: Un policier réalise une manœuvre PIT très propre mais... 0 PIT? Mais ça veut dire quoi cet anagramme encore UltimateByte Je suis accro Inscrit le: 15/3/2012 Envois: 1038 Karma: 1137 Re: Un policier réalise une manœuvre PIT très propre mais... 0 On voit littéralement le mec allumer son gyro avant de descendre de la bagnole... Genre "heh regardez il était allumé !" Tu m'étonnes qu'on ne l'aie pas vu. Wiiip Je suis accro Inscrit le: 31/7/2007 Envois: 928 Karma: 1670 Re: Un policier réalise une manœuvre PIT très propre mais... 0 Pour le policier poursuivi :

il roulait comme un con (franchement vite), et ne s'est pas arrêté malgré une poursuite évidente.

Donc, clairement, il mérite non seulement de se prendre la peine de façon standard, mais aussi d'aller se trouver un autre job quand il sera sorti de taule.

Evidemment, c'est aux USA, la mafia flic peut même tuer des gens sans être inquiétée. favg56 Je viens d'arriver Inscrit le: 20/10/2022 Envois: 86 Karma: 98 En ligne ! Re: Un policier réalise une manœuvre PIT très propre mais... Re: Un policier réalise une manœuvre PIT très propre mais... 0 Emerys "Precision Immobilization Technique" d'après wikipedia

"It is a pursuit tactic in which a pursuing vehicle forces a fleeing vehicle to turn sideways abruptly, causing the driver to lose control and stop"

favg56 Je viens d'arriver Inscrit le: 20/10/2022 Envois: 86 Karma: 98 En ligne ! Re: Un policier réalise une manœuvre PIT très propre mais... 0 Emerys "Precision Immobilization Technique" d'après wikipedia

"It is a pursuit tactic in which a pursuing vehicle forces a fleeing vehicle to turn sideways abruptly, causing the driver to lose control and stop"

Traduction française : "foncer dans le tas comme un cow-boy"