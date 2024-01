Vidéo : Bon weekend avec Koreusity n°537 un zap de 47 vidéos insolites Posté par Koreus

La nouvelle édition de Koreusity est arrivée ! 47 vidéos compilées en 11 minutes avec des fails en série.

Merci aux membres (LeMiniMilgram x18, Bowane x14, Kilroy1 x4, Bricci x3, BalleAuCentre x2, Wiliwilliam x2, Mamethis, kikekoi) pour le partage dans le forum.

Si vous avez des problèmes pour voir la vidéo sur Dailymotion, vous pouvez switcher sur le lecteur Koreus, l'option se trouve en dessous de la vidéo.



Les liens vers toutes les vidéos sont disponibles dans la suite de l'article.



Vidéo (11mn27s) : Koreusity n°537





Auteur Conversation Crazy-13 Koreus Addict Inscrit le: 9/12/2005 Envois: 82200 Karma: 8178 Re: Bon weekend avec Koreusity n°537 un zap de 47 vidéos ... 2 Et voilà, en regardant ce Kreusity, je viens encore de me spoiler un mois de vidéo de la CDL. Kwisatz Je suis accro Inscrit le: 12/2/2021 Envois: 814 Karma: 3350 Re: Bon weekend avec Koreusity n°537 un zap de 47 vidéos ... 0 trois vidéos bonus mais WTF !!!! Ludo44 Je masterise ! Inscrit le: 23/10/2007 Envois: 2043 Karma: 729 Re: Bon weekend avec Koreusity n°537 un zap de 47 vidéos ... 0 On attend les liens Loom- J'aime glander ici Inscrit le: 24/4/2013 Envois: 9736 Karma: 4232 En ligne ! Re: Bon weekend avec Koreusity n°537 un zap de 47 vidéos ... 0 Classe la miniature vignette image.