Vidéo : Maja Kuczynska danse dans un simulateur de chute libre Posté par CrazyCow

Quand tu maitrises le simulateur de chute libre



Vidéo (2mn5s) : Danse 3D





Auteur Conversation UltimateByte Je suis accro Inscrit le: 15/3/2012 Envois: 1042 Karma: 1157 Re: Maja Kuczynska danse dans un simulateur de chute libre Re: Maja Kuczynska danse dans un simulateur de chute libre 0 olilec Je viens d'arriver Inscrit le: 15/5/2020 Envois: 11 Re: Maja Kuczynska danse dans un simulateur de chute libre Re: Maja Kuczynska danse dans un simulateur de chute libre 0 J'ai trouvé ça original, gracieux et très esthétique. Bravo et merci à elle pour ce moment de sérénité ! oki_doki Je m'installe Inscrit le: 29/8/2014 Envois: 247 Karma: 194 Re: Maja Kuczynska danse dans un simulateur de chute libre Re: Maja Kuczynska danse dans un simulateur de chute libre 0

Par contre, sur ces deux envolées finales, ils poussent forcément la puissance des ventilos ? (1:40 et 1:58) Chrys77 Je masterise ! Inscrit le: 18/3/2009 Envois: 3529 Karma: 2414 Re: Maja Kuczynska danse dans un simulateur de chute libre Re: Maja Kuczynska danse dans un simulateur de chute libre 1 Future discipline olympique ! maxbren Je m'installe Inscrit le: 12/9/2015 Envois: 236 Karma: 960 Re: Maja Kuczynska danse dans un simulateur de chute libre Re: Maja Kuczynska danse dans un simulateur de chute libre 0 Elle a oublié son parachute, quelle gourde !!! tithom Je m'installe Inscrit le: 20/6/2009 Envois: 238 Karma: 190 Re: Maja Kuczynska danse dans un simulateur de chute libre Re: Maja Kuczynska danse dans un simulateur de chute libre 0

@oki_doki

quelle facilité ! ça semble tellement facile quand tu l'as regardes

Par contre, sur ces deux envolées finales, ils poussent forcément la puissance des ventilos ? (1:40 et 1:58)

Je ne sais pas exactement quel geste on peut faire naturellement dans une zone sans gravité (edit : enfin simulateur de chute libre, c'est peut-être là mon erreur), mais je pense que la plupart des déplacements doivent être commandés (pas juste les grands) ? S'il y a un connoisseur dans le coin ? Vu qu'elle ne touche aucune surface. Après ce n'est pas le vide non plus donc on doit pouvoir vaguement nager dans l'air je présume, mais de là à faire ces déplacements aussi fluides



Après ça n'enlève rien à la danseuse, au contraire ça veut dire gérer une synchro et une confiance dans le truc, et c'est très sympa à voir. avalon471 Je masterise ! Inscrit le: 28/4/2008 Envois: 2034 Karma: 1429 En ligne ! Re: Maja Kuczynska danse dans un simulateur de chute libre Re: Maja Kuczynska danse dans un simulateur de chute libre 1

@oki_doki

quelle facilité ! ça semble tellement facile quand tu l'as regardes

Par contre, sur ces deux envolées finales, ils poussent forcément la puissance des ventilos ? (1:40 et 1:58)

Non,elle joue avec la surface de son corps pour prendre d'appui et monter plus haut. C'est d'ailleurs toute la difficulté quand on veut bouger (se mouvoir) la dedans,il faut le faire en prenant en compte le flux d'air qui s'accroche à la moindre prise.





Elle gère y a pas à dire!

Le plus impressionnant étant les moments ou elle parvient à stopper son mouvement, "freeze", et repart c'est d'une difficulté incroyable dans une soufflerie et démontre la maitrise parfaite de son corps.

J'aime bien la "glissade" sur le dos aussi,ça doit être un kiff à réaliser. saihtam Je m'installe Inscrit le: 14/12/2019 Envois: 216 Karma: 574 En ligne ! Re: Maja Kuczynska danse dans un simulateur de chute libre Re: Maja Kuczynska danse dans un simulateur de chute libre 0 Je suis d'accord avec toi @avalon471 , c'est uniquement de la gestion de surface porteuse (comme de la voile dont tu pourrais rapidement réorienté le mat) donc il n'y a pas d'augmentation de la poussée.

Par contre @oki_doki il y a un je pense un démarrage une coupure très très bien calculés sinon elle ne pourrait pas marcher au sol.



