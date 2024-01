Vidéo : Félix et Alexis Lebrun, les deux frères prodiges du ping-pong qui font trembler la Chine Posté par FMJ65

Pas spécialement intéressé par le ping ? Et bien ça pourrait changer dans le futur .... !

Outre l'intérêt de remettre la discipline dans son contexte et de découvrir deux frérots sympathoches, la vidéo vaut le coup d'oeil rien que pour les échanges d'extraterrestre qu'elle distille



Vidéo (26mn17s) : Félix et Alexis Lebrun, les deux frères prodiges du ping-pong





marcaflushhh Je suis accro Inscrit le: 24/7/2017 Envois: 699 Karma: 1291 Re: Félix et Alexis Lebrun, les deux frères prodiges du p... 0 Le ping, c'est souvent des affaires de frères. On avait les Saive en Belgique. Une chouette époque où les matchs passaient en live à la télé. Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 1744 Karma: 7013 Re: Félix et Alexis Lebrun, les deux frères prodiges du p... 3 Mais j'ai pas compris : qui est Ping et qui est Pong ? lithit Je suis accro Inscrit le: 25/7/2013 Envois: 1684 Karma: 3342 Re: Félix et Alexis Lebrun, les deux frères prodiges du p... 1 Comme disais mon prof de sport au lycée "C'est du tennis de table! Le ping pong c'est dans le garage avec ton père!!!" zorgOne Je m'installe Inscrit le: 7/3/2022 Envois: 326 Karma: 461 En ligne ! Re: Félix et Alexis Lebrun, les deux frères prodiges du p... 0 Merci pour la vidéo ! Bruno Le Maire a approuvé le budget pour la table de ping pong !