Vidéo : Un manchot regrette immédiatement d'avoir sauté sur un morceau de glace Posté par Kilroy1

Un manchot a voulu se reposer en sautant sur un morceau de glace mais il va vite regretter son choix.



Vidéo (13s) : Le moment où le manchot réalise





MYRRZINN Je masterise ! Inscrit le: 9/1/2019 Envois: 2171 Karma: 4245 Re: Un manchot regrette immédiatement d'avoir sauté ... 7 Oh, phoque !!! Captain_Fleurt Je m'installe Inscrit le: 13/7/2020 Envois: 109 Karma: 179 Re: Un manchot regrette immédiatement d'avoir sauté ... 0 Pour un complément d'information sur les prédateurs du manchot prière de consulter la vidéo du naturaliste John Caljbeut sur le sujet intitulée les cassos de la nature. Captain_Fleurt Je m'installe Inscrit le: 13/7/2020 Envois: 109 Karma: 179 Re: Un manchot regrette immédiatement d'avoir sauté ... 3 @MYRRZINN au moins son hôte a ri. Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 1750 Karma: 7037 Re: Un manchot regrette immédiatement d'avoir sauté ... 4

@MYRRZINN LeFrenchi Je masterise ! Inscrit le: 13/1/2008 Envois: 3421 Karma: 1063 Re: Un manchot regrette immédiatement d'avoir sauté ... 0 kpouer Je masterise ! Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 2892 Karma: 6648 Re: Un manchot regrette immédiatement d'avoir sauté ... 0







D'où la réaction du Kinder Pingou ! A mon humble avis il s'agit d'un "Léopard des mers" et non d'un "phoque".D'où la réaction du Kinder Pingou ! payelatienne Levis Inscrit le: 23/5/2013 Envois: 501 Karma: 439 Re: Un manchot regrette immédiatement d'avoir sauté ... 0 ça me rappel la série des yetisports !! souvenirs de vieux ... Stromtooper Je m'installe Inscrit le: 10/2/2021 Envois: 229 Karma: 974 En ligne ! Re: Un manchot regrette immédiatement d'avoir sauté ... 0

Pour un complément d'information sur les prédateurs du manchot prière de consulter la vidéo du naturaliste John Caljbeut sur le sujet intitulée les cassos de la nature.

Qu'est-ce qui m'a pris d'aller regarder la vidéo... En étant au bureau, en open space, j'ai du mettre en pause plusieurs fois pour pas que mes collègues m'entendent rire. Voilà la vidéo pour les gens intéressés.



Qu'est-ce qui m'a pris d'aller regarder la vidéo... En étant au bureau, en open space, j'ai du mettre en pause plusieurs fois pour pas que mes collègues m'entendent rire. Voilà la vidéo pour les gens intéressés.

Les cassos de la nature 1 - Les pingouins