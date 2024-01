Vidéo : Des apprentis pompiers essaient d'éteindre une moto en feu avec une petite lance Posté par BalleAuCentre

Utiliser sa petite lance pour éteindre un feu, mauvaise idée.







Vidéo (1mn21s) : Uriner sur une moto en feu





Sur le même sujet :

Vidéo : Régis fait un burn avec sa moto Vidéo : Une moto prend feu pendant une rupture Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 1759 Karma: 7082 En ligne ! Re: Des apprentis pompiers essaient d'éteindre une m... Re: Des apprentis pompiers essaient d'éteindre une m... 2 Pour poursuivre la discussion du forum





Publicité knackis Herta - 1989 gloum Je m'installe Inscrit le: 17/5/2013 Envois: 219 Karma: 638 Re: Des apprentis pompiers essaient d'éteindre une m... Re: Des apprentis pompiers essaient d'éteindre une m... 0 Roaa merci pour cette vidéo insensée, ça a fait mon aprem.

(il est interdit de faire la blague "pisser de rire") Batfly Je viens d'arriver Inscrit le: 9/8/2023 Envois: 22 Karma: 74 Re: Des apprentis pompiers essaient d'éteindre une m... Re: Des apprentis pompiers essaient d'éteindre une m... 0 "Autant pisser dans un violon"... ^^ Dikachu Je suis accro Inscrit le: 18/10/2016 Envois: 590 Karma: 1772 Re: Des apprentis pompiers essaient d'éteindre une m... Re: Des apprentis pompiers essaient d'éteindre une m... 2 Ca m'aurait vraiment achevé que le passant s'arrête pour pisser à son tour dessus Angeus Je suis accro Inscrit le: 5/10/2013 Envois: 1817 Karma: 1211 Re: Des apprentis pompiers essaient d'éteindre une m... Re: Des apprentis pompiers essaient d'éteindre une m... 0 Très mauvaise idée surtout après avoir bu de l'alcool toute la soirée. ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 1811 Karma: 3601 Re: Des apprentis pompiers essaient d'éteindre une m... Re: Des apprentis pompiers essaient d'éteindre une m... 1 Pour eux on ne sait pas mais pour la moto c'est plutôt clair, elle a été fini à la pisse. zorgOne Je m'installe Inscrit le: 7/3/2022 Envois: 330 Karma: 463 Re: Des apprentis pompiers essaient d'éteindre une m... Re: Des apprentis pompiers essaient d'éteindre une m... 0 après ça fait chi*r tortillo Je suis accro Inscrit le: 10/10/2009 Envois: 563 Karma: 370 Re: Des apprentis pompiers essaient d'éteindre une m... Re: Des apprentis pompiers essaient d'éteindre une m... 0 RHAAAA je peux pas voir la vidéo :



"La personne qui a publié cette vidéo l'a rendue privée" psikopate Je suis accro Inscrit le: 3/6/2013 Envois: 805 Karma: 1731 Re: Des apprentis pompiers essaient d'éteindre une m... Re: Des apprentis pompiers essaient d'éteindre une m... 0 @tortillo lire avec le lecteur Koreus Vipeho Je m'installe Inscrit le: 1/4/2022 Envois: 304 Karma: 925 Re: Des apprentis pompiers essaient d'éteindre une m... Re: Des apprentis pompiers essaient d'éteindre une m... 0 "Fallait boire plus de bière"

Ceci était un conseil utile de Pompier Bourré ! (le cousin de Bison Futé) Mandryk Je suis accro Inscrit le: 16/1/2017 Envois: 1004 Karma: 1271 Re: Des apprentis pompiers essaient d'éteindre une m... Re: Des apprentis pompiers essaient d'éteindre une m... 0 C'est peut-être parce qu'ils ont la chaude pisse ? S'ils étaient pissefroids cela aurait fonctionné. clazziquai85 Je m'installe Inscrit le: 5/3/2015 Envois: 172 Karma: 294 Re: Des apprentis pompiers essaient d'éteindre une m... Re: Des apprentis pompiers essaient d'éteindre une m... 0

Evitez de croiser les flux! -MaDJiK- Je masterise ! Inscrit le: 9/11/2014 Envois: 4905 Karma: 2543 Re: Des apprentis pompiers essaient d'éteindre une m... Re: Des apprentis pompiers essaient d'éteindre une m... 0 Koreus

Citation : ... quand l'engin a pris feu. ... en vain, la moto a continué à prendre feu brûler.



Cela évitera la répétition et ce sera plus correct avec brûler. On prend feu une fois, c'est instantané, ensuite on brûle ou le feu se répend.



Citation :Cela évitera la répétition et ce sera plus correct avec brûler. On prend feu une fois, c'est instantané, ensuite on brûle ou le feu se répend. LugerKain Je suis accro Inscrit le: 24/10/2021 Envois: 864 Karma: 1559 Re: Des apprentis pompiers essaient d'éteindre une m... Re: Des apprentis pompiers essaient d'éteindre une m... 0 Dime, ¿ tienes diarrea por casualidad ? Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.