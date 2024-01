Je viens d'arriver Inscrit le: 3/3/2015 Envois: 27 Karma: 109

Re: Disney dévoile le HoloTile Floor, un sol mouvant parf... 0 Avec ça on avance effectivement dans la bonne direction pour la vr.

On règle de problème pour retrasncrire de le déplacement dans le vr sans qu'il soit executé dans la réalité.



Prochaine étape : soit on améliore le systhème de caméra, soit on crée une combinaison qui permet le suivit de mouvement avec efficacité.



Dernière étape... trouver un moyen d'être moins dérangeé par le casque, je suppose.