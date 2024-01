Vidéo : Comment allumer une cuisinière à gaz avec une couverture Posté par LeMiniMilgram

Il invente une nouvelle façon d'allumer une gazinière avec une couverture.



Vidéo (6s) : Allumer le gaz avec une couverture





Sur le même sujet :

Vidéo : Chien et électricité statique Vidéo : Un champ électrostatique près des bureaux de Google dresse les cheveux d'un homme Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Uatuu Je suis accro Inscrit le: 15/7/2020 Envois: 916 Karma: 461 Re: Comment allumer une cuisinière à gaz avec une couvert... Re: Comment allumer une cuisinière à gaz avec une couvert... 0 Il vaut mieux qu'il évite de se mettre un doigt dans le fondement quand il fait ça. -MaDJiK- Je masterise ! Inscrit le: 9/11/2014 Envois: 4914 Karma: 2561 Re: Comment allumer une cuisinière à gaz avec une couvert... Re: Comment allumer une cuisinière à gaz avec une couvert... 0

@Uatuu

Il vaut mieux qu'il évite de se mettre un doigt dans le fondement quand il fait ça.

Puéril et faux. Il a évidemment la même charge électrique que lui-même donc se toucher lui-même ne fera rien du tout.



De toute façon ce serait une mini-étincelle donc bof... Même pas de quoi allumer un prout. Citation :Puéril et faux. Il a évidemment la même charge électrique que lui-même donc se toucher lui-même ne fera rien du tout.De toute façon ce serait une mini-étincelle donc bof... Même pas de quoi allumer un prout. toutenkway Je viens d'arriver Inscrit le: 27/12/2016 Envois: 54 Karma: 160 Re: Comment allumer une cuisinière à gaz avec une couvert... Re: Comment allumer une cuisinière à gaz avec une couvert... 0 J'avais pas compris au début. blahmeuh Je m'installe Inscrit le: 7/10/2021 Envois: 112 Karma: 162 En ligne ! Re: Comment allumer une cuisinière à gaz avec une couvert... Re: Comment allumer une cuisinière à gaz avec une couvert... 0 @-MaDJiK-



Oublions le côté scabreux de la chose et étudions les possibilités :

Avec une deuxième personne et une excellente synchronisation, il serait possible d'y arriver.



(le ridicule ne tue pas, mais là il pourrait y avoir une exception me concernant...) tepezed Je suis accro Inscrit le: 20/6/2014 Envois: 1498 Karma: 1253 En ligne ! Re: Comment allumer une cuisinière à gaz avec une couvert... Re: Comment allumer une cuisinière à gaz avec une couvert... 0 C'est la goutte d'eau qui met le feu aux poudres sur le gateau. Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.