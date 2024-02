Vidéo : Quand tu as oublié les clefs de chez toi Posté par Koreus

Quand tu as oublié les clefs de chez toi et que tu dois passer par la fenêtre pour entrer



Vidéo (2mn20s) : Une femme entre chez elle par la fenêtre

millerf Re: Quand tu as oublié les clefs de chez toi Je rêve ou elle a refermé la porte à nouveau en sortant? Skwatek Re: Quand tu as oublié les clefs de chez toi On tient déjà la vidéo de l'année ! Baba-Yaga Re: Quand tu as oublié les clefs de chez toi La copine qui va se pisser dessus Bricci Re: Quand tu as oublié les clefs de chez toi 1. Pour moi c'est la vidéo de l'année !

2. Il parait qu'enfant déjà, elle essayait de faire rentrer un rond dans un carré.

3. C'est marrant comme nous, juste en regardant les éléments, on ne la sent pas du tout cette affaire.

4. Boobs !

5. Tout est à recommencer, elle a refarmé la porte derrière elle ! dtclulu Re: Quand tu as oublié les clefs de chez toi ca va , il pleuvait pas , sinon elle se serait souillé les mains.