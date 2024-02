Vidéo : Une superbe murmuration d'oiseaux en Sardaigne Posté par Bricci

En Sardaigne, un touriste a été témoin d'une jolie murmuration d'oiseaux



Vidéo (50s) : Valse d'oiseaux





Sur le même sujet :

Vidéo : Murmuration Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Chikito Je viens d'arriver Inscrit le: 26/6/2023 Envois: 11 Re: Une superbe murmuration d'oiseaux en Sardaigne Re: Une superbe murmuration d'oiseaux en Sardaigne 0 ça ne seraient pas des prédateurs de ces oiseaux qui tournent au milieu ? Ce qui pourrait provoquer peut-être ces murmurations ? LeMiniMilgram J'aime glander ici Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 8523 Karma: 22328 Re: Une superbe murmuration d'oiseaux en Sardaigne Re: Une superbe murmuration d'oiseaux en Sardaigne 0 C'est beau! Comment ils font pour ne pas se rentrer dedans?! sylvain_rivier Je suis accro Inscrit le: 7/12/2014 Envois: 519 Karma: 1221 Re: Une superbe murmuration d'oiseaux en Sardaigne Re: Une superbe murmuration d'oiseaux en Sardaigne 1

@LeMiniMilgram

C'est beau! Comment ils font pour ne pas se rentrer dedans?!



chaque oiseau réagit à ce qui l'entoure, et uniquement à cela



https://www.futura-sciences.com/sciences/questions-reponses/mathematiques-nuees-etourneaux-coordonnent-ils-leurs-vols-9905/ Citation :chaque oiseau réagit à ce qui l'entoure, et uniquement à cela CrazyCow Je poste trop Inscrit le: 29/7/2008 Envois: 18833 Karma: 29337 En ligne ! Re: Une superbe murmuration d'oiseaux en Sardaigne Re: Une superbe murmuration d'oiseaux en Sardaigne 1 @LeMiniMilgram





5 niveaux de difficulté : Comment fonctionne un banc de poissons ? sylvain_rivier Je suis accro Inscrit le: 7/12/2014 Envois: 519 Karma: 1221 Re: Une superbe murmuration d'oiseaux en Sardaigne Re: Une superbe murmuration d'oiseaux en Sardaigne 0

@LeMiniMilgram

C'est beau! Comment ils font pour ne pas se rentrer dedans?!



quand tu es dans un bouchon en voiture, tu ne regardes que les gens autour de toi pour avancer où t'arrêter. Mais vu du haut on voit des mouvement d'ensemble cohérent (une onde). Les oiseaux (ou les bancs de poissons) font la même chose mais en 3D. Citation :quand tu es dans un bouchon en voiture, tu ne regardes que les gens autour de toi pour avancer où t'arrêter. Mais vu du haut on voit des mouvement d'ensemble cohérent (une onde). Les oiseaux (ou les bancs de poissons) font la même chose mais en 3D. GrooveGang Je suis accro Inscrit le: 8/10/2014 Envois: 531 Karma: 1105 Re: Une superbe murmuration d'oiseaux en Sardaigne Re: Une superbe murmuration d'oiseaux en Sardaigne 0 @Chikito J'ai l'impression que c'est lors des migration que l'on voit ca

"régulièrement" selon les années je vois ca prêt de chez moi Goth-Ame Je m'installe Inscrit le: 18/12/2017 Envois: 298 Karma: 397 Re: Une superbe murmuration d'oiseaux en Sardaigne Re: Une superbe murmuration d'oiseaux en Sardaigne 0 .



Quant à la miniature, superbement choisie, on dirait vraiment une créature type dragon, prête à prendre son envol ... Tout simplement magnifiqueQuant à la miniature, superbement choisie, on dirait vraiment une créature type dragon, prête à prendre son envol ... dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 3006 Karma: 8161 Re: Une superbe murmuration d'oiseaux en Sardaigne Re: Une superbe murmuration d'oiseaux en Sardaigne 0 superbe !

mais à force de regarder , on risque d'avoir le cou tout bloqué ... tepezed Je suis accro Inscrit le: 20/6/2014 Envois: 1501 Karma: 1259 Re: Une superbe murmuration d'oiseaux en Sardaigne Re: Une superbe murmuration d'oiseaux en Sardaigne 1 "Les oiseaux semblER" dans la description...



Sérieux quoi... un minimum de respect...



On met é-e-s ! tepezed Je suis accro Inscrit le: 20/6/2014 Envois: 1501 Karma: 1259 Re: Une superbe murmuration d'oiseaux en Sardaigne Re: Une superbe murmuration d'oiseaux en Sardaigne 1 @dtclulu qui plus est, cet oiseau aime bien mettre son nid entre deux bouchons. dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 3006 Karma: 8161 Re: Une superbe murmuration d'oiseaux en Sardaigne Re: Une superbe murmuration d'oiseaux en Sardaigne 0 tepezed tout comme l'hirondelle qui n'aime pas la traque

tout comme l'hirondelle qui n'aime pas la traque Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.