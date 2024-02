Vidéo : Quand tu as trop de temps libre et beaucoup d'ingéniosité Posté par Bricci

Une compilation des meilleurs trick shots de RCDriftTok spécialiste du drift en voiture radiocommandée.



Vidéo (1mn) : Trick shots ave une voiture RC (Compilation)





Sur le même sujet :

Vidéo : Trick shots au tir à l'arc par James Jean Vidéo : Trick shots amusants au ping-pong Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation kpouer Je masterise ! Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 2902 Karma: 6660 En ligne ! Re: Quand tu as trop de temps libre et beaucoup d'in... Re: Quand tu as trop de temps libre et beaucoup d'in... 2



Ou le gars à mis autant de temps à faire le montage qu'à réaliser les Tricks.













EDIT (idée numéro 2) :







Imagine !



"Chéris c'est quoi ce bruit ?!"



"C'est encore Kevin qui joue avec ces voitures !"



"Ooooh putain ! Mais qu'est ce qu'on va faire de lui ?!"



"Et dire que j'avais hésité, à noël, entre un Poney et sa voiture télécommandé !"



C'est une vidéo confinement ?Ou le gars à mis autant de temps à faire le montage qu'à réaliser les Tricks.EDIT (idée numéro 2) :Imagine !"Chéris c'est quoi ce bruit ?!""C'est encore Kevin qui joue avec ces voitures !""Ooooh putain ! Mais qu'est ce qu'on va faire de lui ?!""Et dire que j'avais hésité, à noël, entre un Poney et sa voiture télécommandé !" Beuleu50 Je m'installe Inscrit le: 13/1/2023 Envois: 225 Karma: 152 Re: Quand tu as trop de temps libre et beaucoup d'in... Re: Quand tu as trop de temps libre et beaucoup d'in... 2

@kpouer

C'est une vidéo confinement ?



Ou le gars à mis autant de temps à faire le montage qu'à réaliser les Tricks.





Y'a aussi les chômeurs qui cherchent à s'occuper





(je parle d'expérience...) Citation :Y'a aussi les chômeurs qui cherchent à s'occuper DimiRada Je viens d'arriver Inscrit le: 17/10/2014 Envois: 56 Karma: 151 Re: Quand tu as trop de temps libre et beaucoup d'in... Re: Quand tu as trop de temps libre et beaucoup d'in... 1 "Spécialiste du drift en voiture radiocommandée", sacrée passion. Qu'est-ce que vous faites mercredi prochain ? Bukowski Je m'installe Inscrit le: 12/7/2021 Envois: 490 Karma: 1034 Re: Quand tu as trop de temps libre et beaucoup d'in... Re: Quand tu as trop de temps libre et beaucoup d'in... 0



Que de progrès, en trente ans... Gudevski J'aime glander ici Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 6598 Karma: 6567 Re: Quand tu as trop de temps libre et beaucoup d'in... Re: Quand tu as trop de temps libre et beaucoup d'in... 0 @DimiRada

"J'assiste au conseil des ministres." Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.