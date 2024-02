Vidéo : A quoi ressemblaient les taille-crayons il y a plus d'un siècle ? Posté par Le_Relou

Le vidéaste Rescue & Restore présente sa collection de vieux taille-crayons.



Vidéo (1mn9s) : Taille-crayons des années 1900





Vidéo : Une trousse en peau de rat Vidéo : Le fonctionnement d'un taille-crayon à manivelle

Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 1836 Karma: 7303 En ligne ! Re: A quoi ressemblaient les taille-crayons il y a plus d... Re: A quoi ressemblaient les taille-crayons il y a plus d... 1

C'était malin !



dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 3008 Karma: 8171 Re: A quoi ressemblaient les taille-crayons il y a plus d... Re: A quoi ressemblaient les taille-crayons il y a plus d... 0 à cette époque , ils perdaient pas leurs mines ! angelo85 Je m'installe Inscrit le: 16/5/2006 Envois: 369 Karma: 512 En ligne ! Re: A quoi ressemblaient les taille-crayons il y a plus d... Re: A quoi ressemblaient les taille-crayons il y a plus d... 1 Mine de rien on était déjà à la pointe de la technologie.